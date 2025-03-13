Стартовали съемки второго сезона детектива «Художник» с Добронравовым

Кинокомпания «ВайТ Медиа» объявила о старте съёмок второго сезона детективного сериала «Художник» с Виктором Добронравовым. Также авторы поделились первыми кадрами продолжения.

© Чемпионат.com

Действия сериала разворачиваются летом 1946 года, когда мир ещё помнит ужасы минувшей войны. Следователь Рудаков разыскивает таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг.

Также в актёрский состав вошли Кирилл Зайцев («Финист. Первый богатырь»), Сергей Газаров («Калашников»), Соня Присс («Серебряные коньки») и другие. Кресло режиссёра занял Тимур Алпатов («Противостояние»).

Сроки и дата премьеры второго сезона пока не раскрываются.

Первые кадры

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма