Лучшие аниме-сериалы 2024 года

В 2023 году зрители увидели завершение аниме-сериала «Атака титанов», который за 10 лет смотрели «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки, сериал «Магия и мускулы» и другие аниме. А что было в 2024-м? «Лента.ру» вспоминает самые популярные сериалы прошлого года и предлагает подборку тайтлов с высоким рейтингом — от любовных драм ло историй с призраками и инопланетянами — на тот случай, если все сезоны вашего любимого сериала уже просмотрены.

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«Подземелье вкусностей» (Danjon meshi)

Жанры: фэнтези, комедия

Режиссеры: Есихиро Миядзима, Кодаи Накано, Юити Симодаира

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2

Компания искателей приключений отправляется в экспедицию на поиски сокровищ. Их главная цель — таинственное Золотое Королевство, спрятанное в глубинах подземелья, где живут драконы.

В самом начале истории чудовище съедает талантливую волшебницу Фалин, которая в последний момент успевает активировать заклинание телепортации и спасти остальных. Брат Фалин, Лайос, не теряет надежду вытащить сестру из пасти дракона и вместе со своими товарищами отправляется на его поиски. Однако долго продержаться без еды они не могут, и Лайос предлагает нестандартное решение: питаться существами, обитающими в подземелье. Его спутники сначала скептически относятся к идее, но потом соглашаются. Вскоре к ним присоединяется Сенши, опытный гном-кулинар, посвятивший всю свою жизнь выживанию в глубинах подземелья.

Вместе они изучают монстров и открывают перед собой новый мир гастрономических приключений.

«Жест беззаветной любви» (Yubisaki to Renren)

Жанры: мультфильм, мелодрама

Режиссеры: Юта Мурано, Синпэй Мацуо, Хидэкадзу Ока

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.6

Юки Итосэ — студентка, с детства страдающая от потери слуха. Ее мир наполнен тишиной, зато она умеет читать по губам, знает язык жестов и любит переписываться.

Однажды в поезде незнакомец обращается к ней с просьбой о помощи на иностранном языке. Юки не понимает его, но внезапно появляется молодой человек Ицуоми Наги, который легко справляется с ситуацией. Девушка очаровывается таинственным незнакомцем и между ними завязывается знакомство.

Ицуоми погружается в мир Юки, а она, в свою очередь, начинает видеть мир глазами других людей. Но на их пути встают сомнения, социальные барьеры и недопонимание, с которыми им предстоит справиться.

«Поднятие уровня в одиночку» (Ore dake Level Up na Ken)

Жанры: боевик, фэнтези

Режиссеры: Сюнсукэ Накасигэ, Юя Хориути, Такаюки Кикути

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3

В мире, где человечество живет под постоянной угрозой нападения монстров, появляются особые воины — Охотники. Они обладают уникальными способностями и защищают мир от вторжений из подземелий.

Однако не все Охотники равны: Сон Джин-у принадлежит к самому слабому рангу. Он вынужден рисковать жизнью ради заработка, но однажды сталкивается с подземельем двойного типа — смертельной ловушкой, из которой нет выхода.

Пережив кровавое сражение, Джин-у становится единственным, кто получает доступ к загадочной системе, дающей ему возможность становиться сильнее. Это приводит его на путь непрерывного роста: он сражается с монстрами, прокачивает навыки и узнает тайны своего происхождения.

Вскоре выясняется, что он не просто стал сильнее — он избран занять место Теневого Монарха, могущественного некроманта, способного повелевать мертвыми. Его судьба переплетается с древней битвой между Монархами и правителями мира, и теперь ему предстоит решить, какую сторону выбрать.

«Металлическая Руж» (Metallic Rouge)

Жанры: фантастика, боевик

Режиссеры: Такафуми Хино, Мотонобу Хори, Ютака Идзубути

Рейтинг на «Кинопоиске»: —

Действие аниме разворачивается в альтернативном будущем. Человечество выиграло войну с инопланетянами и колонизировало Марс, однако сделало это с помощью боевых андроидов — неанов. После войны они стали не нужны людям, и их превратили в обычных рабочих, то есть граждан второго сорта.

Неаны полностью зависят от людей, однако среди них есть отдельный вид, протоны, которые обладают сверхчеловеческими способностями. Одна из таких протонов, Руж Редстар, работает под прикрытием в тайной правительственной организации и занимается расследованиями преступлений против неанов.

Однажды она получает задание уничтожить девять других протонов (якобы очень опасных) и по мере выполнения миссии начинает задумываться: действительно ли она совершает полезное дело или просто является марионеткой в руках людей?

«Буттигири?!» (Bucchigiri?!)

Жанры: аниме, мультфильм

Режиссер: Уцуми Хироко

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3

Юноша по имени Арадзин возвращается в родной город и поступает в старшую школу. Больше всего ему хочется подтянуть свои знания и найти девушку, однако с первых же дней в новом классе становится понятно, что у местных старшеклассников другие приоритеты.

Все его одноклассники принадлежат к каким-то хулиганским группировкам, которые враждуют между собой, и Арадзин тоже оказывается втянут в уличные разборки. Более того, он внезапно встречает таинственного джина, который предлагает передать ему часть своей силы, — другие ребята отдали бы все за такую возможность, но Арадзину она только мешает.

«Дандадан» (Dandadan)

Жанры: комедия, фантастика, фэнтези, боевик

Режиссеры: Фуга Ямасиро, Абель Гонгора

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3

Старшеклассница Момо Аясэ верит в призраков, но не верит в инопланетян. Ее приятель Кэн Такакура — наоборот. Чтобы доказать друг другу свою правоту, они отправляются изучать оккультные места. Однако судьба решает сыграть с ними забавную шутку: Момо сталкивается с пришельцами, а Кэн — с духами. Теперь им предстоит объединить усилия, чтобы выжить в мире, где сверхъестественное — не миф, а реальность.

Эта история совмещает в себе сразу несколько жанров — научную фантастику, мистику и романтику — что помогает лучше раскрыть сложные взаимоотношения героев, их страхи и желания.

«Слишком много проигравших героинь!» (Make Heroine ga Oosugiru!)

Жанры: мелодрама, комедия

Режиссеры: Сетаро Китамура, Цуеси Тобита, Юки Ватанабэ

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3

Кадзухико Нукумидзу — обычный первокурсник, который считает себя «фоновым персонажем» в чьей-то любовной истории. Он не мечтает о ярких романах, не участвует в школьных интригах и вполне доволен своей тихой жизнью интроверта.

Однажды он становится случайным свидетелем драматического момента: его популярная одноклассница получает отказ от своего друга детства прямо в ресторане, и он решает поддержать ее. После этого инцидента девушка привязывается к Нукумидзу и начинает жаловаться ему на свою судьбу — она уверена, что всегда оказывается в числе проигравших.

Вскоре Нукумидзу оказывается втянут в жизнь еще двух девушек, которые обе столкнулись с неразделенными чувствами. Так главный герой неожиданно становится центральной фигурой в любовных перипетиях девушек, которые считают себя «проигравшими героинями». Но что если эта история не только о неразделенной любви, но и о возможности обрести счастье вопреки ожиданиям?

«Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу» (Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf)

Жанры: фэнтези, приключения, драма

Режиссеры: Санпэй Хидзири, Такэо Такахаси

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2

В фэнтезийном мире, вдохновленном средневековой Европой, бродячий торговец Крафт путешествует из города в город и мечтает однажды накопить достаточно денег, чтобы открыть собственный магазин. Спустя семь лет кочевой жизни он останавливается в деревне на ночлег и внезапно обнаруживает в своем фургоне загадочную девушку с ушами и хвостом волка. Она представляется как Холо и называет себя волчицей и богиней урожая, которая веками оберегала эту деревню.

Однако люди стали все меньше нуждаться в ее покровительстве, из-за чего разочарованная и брошенная Холо решает покинуть деревню и просит Крафта помочь ей вернуться в родные края на севере. Крафт соглашается, но совместное путешествие становится испытанием для них обоих.

Холо, обладая вековой мудростью, помогает торговцу преуспевать в его делах, однако ее истинная сущность привлекает нежелательное внимание церкви. А Крафт, изначально видевший в Холо лишь попутчицу, постепенно осознает, что влюбляется.

«Мертвые-мертвые демоны. Фильм первый» (Dead Dead Demons Dededede Destruction)

Жанры: научная фантастика, драма, комедия

Режиссер: Томоюки Курокава

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8

Три года назад в небе над Токио появился гигантский инопланетный корабль. Хотя пришельцы не проявляют враждебности, правительство Японии объявляет их потенциальной угрозой и безуспешно пытается их уничтожить. В мире назревает холодная война между землянами и загадочными существами на орбите.

Но среди глобальных конфликтов и паранойи две старшеклассницы — Кадодэ Кояма и Оран Накагава — продолжают жить обычной жизнью. Они учатся, обсуждают видеоигры, ходят на прогулки и переживают подростковые кризисы. Тем временем мир вокруг них становится все более напряженным: правительство вводит строгие законы, улицы заполняют протестующие, а телевидение ежедневно запугивает людей рассказами о «вторжении».

Сериал по одноименной манге Инио Асано — это история взросления в эпоху страха, абсурда и информационных манипуляций, где реальная угроза исходит не столько от пришельцев, сколько от самих людей.

«Бармен: Бокал бога» (Bartender: Kami no Glass)

Жанры: драма, комедия

Режиссер: Реити Курая

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.5

В самом сердце оживленного Токио скрыт небольшой бар Eden Hall, где работает талантливый бармен Рю Сасакура — мастер своего дела, обладающий удивительной способностью подбирать идеальный коктейль для каждого гостя.

Однажды с ним знакомится управляющий элитным отелем Cardinal, который как раз ищет бармена. Требование к кандидату только одно — уметь готовить коктейль «Бокал Бога». Никто, кроме Рю, не может справиться с этим заданием, однако на предложение устроиться работать в отель Сасакура отвечает отказом. Отчаявшись уговорить юношу, управляющий отелем становится завсегдатаем Eden Hall и постепенно понимает, что для Рю его работа — не просто ремесло, а настоящее искусство и способ помочь тем, кто оказался на перепутье.

«Плач девичьей группы» (Girls Band Cry)

Жанры: драма, музыка

Режиссер: Кадзуо Сакаи

Рейтинг на Кинопоиске: —

Нина Исэри мечтает поступить в хороший университет, но жизнь в большом городе оказывается куда сложнее, чем она думала. В первый же день в Токио она теряется, сталкивается с равнодушием окружающих и даже не может попасть в свою квартиру. Случайная встреча с известной гитаристкой Момокой Кавараги переворачивает ее судьбу.

После импровизированного уличного выступления Момока предлагает Нине создать группу — та сначала немного колеблется, но потом решается пойти на поводу у своих желаний. Вскоре к ним присоединяются талантливая, но замкнутая клавишница Томо Эбидзука, темпераментная барабанщица Субару Ава и рассудительная басистка Рупа.

Пять девушек сталкиваются с трудностями как в индустрии, так и в собственной жизни. Однако музыка становится для них способом выразить эмоции, преодолеть страхи и найти свое место в мире.

«Медуза не умеет плавать в ночи» (Yoru no Kurage wa Oyogenai)

Жанры: драма, комедия, музыка

Режиссеры: Рехэй Такэсита, Рюта Кавахара, Мицухиро Осако

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6

После того как одноклассники в детстве высмеяли ее красочную фреску с медузами, Махиру Коузуки надолго оставила любовь к рисованию. Прошло несколько лет, прежде чем она вновь решает идти к своей мечте, и все благодаря неожиданному поклоннику в лице кумира молодежи Кано Яманучи.

Получив задание разработать талисман для нового музыкального проекта Кано, JELEE, Махиру заручается помощью своей подруги детства и профессионального стримера Киуи Ватасе, а также пианистки Ким Анук, чтобы сделать первый музыкальный клип JELEE. Девушки стремятся превратить JELEE в мировой хит, однако сначала им придется освободиться от оков своего прошлого.

«Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия» (Kidou Senshi Gundam: Fukushuu no Requiem)

Жанры: фантастика, боевик

Режиссер: Эразмус Бросдау

Рейтинг на «Кинопоиске»: —

Действие сериала происходит во вселенной Гандам в разгар Однолетней войны — масштабного конфликта между Земной Федерацией и Принципатом Зиона. История сосредоточена на событиях в Европе, где федералы пытаются отбить оккупированные территории у зионцев.

Главная героиня, Ириа Солари, — командир элитного подразделения «Красные волки». Ее миссия — удерживать позиции Зиона и сопротивляться натиску федералов, несмотря на нехватку ресурсов и численное превосходство врага.

По мере развития событий Ириа сталкивается с жестокими реалиями войны: ее отряд попадает в смертельные ловушки, а союзники гибнут один за другим. В конечном итоге она оказывается перед моральной дилеммой: продолжать защищать дело, в которое она уже не верит, или попытаться изменить ход войны.

«Кайдзю № 8» (Kaiju No. 8)

Жанры: боевик, фантастика, ужасы

Режиссеры: Томоми Камия, Сигэюки Мия, Даики Мори

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1

Сюжет разворачивается в альтернативной Японии, которая постоянно подвергается атакам гигантских чудовищ — кайдзю. Для борьбы с ними существует специальный Корпус обороны, где служат лучшие бойцы страны.

Друзья детства Кафка Хибино и Мина Асиро вместе мечтали стать охотниками на кайдзю, но их пути разошлись: Мина достигла успеха и стала капитаном элитного подразделения, а Кафка провалил экзамены и теперь работает в бригаде утилизации, которая убирает останки кайдзю после сражений. Однажды в тело Кафки попадает странный паразит, который превращает его в кайдзю — теперь юноша обладает невероятной силой, но в то же время становится целью для Корпуса обороны.

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» (Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san)

Жанры: комедия, мелодрама

Режиссеры: Рета Ито, Даисукэ Нисимура, Такафуми Кувано

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8

Алиса Михайловна Кудзе (или просто Аля) — новая одноклассница Масатики Кудзэ. Она наполовину русская, то есть в соответствии со всеми стереотипами — красивая, но холодная и неприступная. Она хорошо учится, никогда не попадает под горячую руку учителей, а с ровесниками держит дистанцию.

Масатика, ее сосед по парте, ведет себя с точностью до наоборот: он ленится, постоянно засыпает на уроках и кажется безразличным ко всему. Аля постоянно дразнит его, бросая флиртующие реплики на русском, будучи уверенной, что он их не понимает (но это не так). Постепенно Аля начинает осознавать свои чувства, а Масатика — искать способ признаться, что знает ее язык. Главное теперь — избежать неловкой ситуации и признаться, что все это время он понимал, что она говорит.

«Жизнь с моей сводной сестрой» (Gimai Seikatsu)

Жанры: мелодрама

Режиссер: Содаи Уэно

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7

В семье школьника Юты Асамуры внезапно происходят большие перемены: его отец женится второй раз и приводит в дом не только новую жену, но и ее дочь, то есть сводную сестру Юты по имени Саки Аясэ. Подростки заключают негласное соглашение — не лезть в личную жизнь друг друга, чтобы сохранить гармонию в доме и не ссориться лишний раз. Однако со временем границы между ними начинают стираться. Саки, привыкшая к одиночеству, все больше проникается заботливостью Юты, а он, в свою очередь, испытывает странное волнение в ее присутствии.

«Юный лорд — мастер побега» (Nige Jouzu no Wakagimi)

Жанры: комедия, боевик, история

Режиссеры: Юта Ямадзаки, Юсукэ Каваками, Есихиро Хираминэ

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.5

Действие происходит в феодальной Японии XIV века. Ходзе Токиюки — юный наследник старинного рода, которого свергают в результате переворота. Семья Ходзе уничтожена, а он сам чудом сбегает. Теперь Токиюки — изгнанник, скрывающийся от врагов. Единственная его надежда — священник Секуэн, который собирает вокруг него маленькую, но верную команду союзников. Однако у Токиюки нет ни силы, ни боевых навыков. Его главное оружие — исключительная способность к бегству и уклонению, но и они, оказывается, могут пригодиться.

«Меч и жезл Вистории» (Tsue to Tsurugi no Wistoria)

Жанры: фэнтези, боевик

Режиссер: Тацуя Есихара

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1

Уилл Серфорт мечтает стать сильнейшим магом, чтобы попасть в избранный круг волшебников, защищающих мир от древнего зла. Но есть проблема — у него нет магических способностей. Вместо этого он развил невероятное мастерство владения мечом, что ставит его в противоречие с миром магии. Но, несмотря на насмешки, он обретает свою силу, сражаясь с могущественными монстрами, и раскрывает тайны магической системы.

«Ворон хозяина не выбирает» (Karasu wa Aruji wo Erabanai)

Жанры: драма, фэнтези

Режиссер: Есиаки Кегоку

Рейтинг на «Кинопоиске»: —

В Королевстве Ямаути люди обладают способностью превращаться в трехногих ворон — ятагарасу. Мужчины управляют страной, а женщины соревнуются за внимание наследного принца Вакамиа, избранного быть Кину — слугой Горного Бога.

Сюжет разворачивается вокруг четырех девушек, прибывающих ко двору, чтобы участвовать в соревновании за место супруги принца. Среди них выделяется Асэби — добрая и искренняя девушка, которая сильно отличается от своих амбициозных и расчетливых соперниц.

Но пока женщины ведут борьбу, сам Вакамиа вынужден отстаивать свою законность как наследника престола. Обстановка накаляется еще больше, когда при дворе появляется юноша по имени Юкия — сын деревенского старосты, ставший новым слугой принца. Его появление неслучайно — он несет в себе важную тайну, способную изменить судьбу королевства.

«Фэйбл» (The Fable)

Жанры: комедия, боевик, криминал

Режиссеры: Даисукэ Накадзима, Ресукэ Такахаси

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.5

Фэйбл — легендарный профессиональный убийца, которого боятся якудза, политики и криминальные группировки. Он способен ликвидировать цель за шесть секунд, и никто еще не смог скрыться от него.

Однажды его босс отдает неожиданный приказ — жить как обычный человек и не давать о себе знать. Фэйбл отправляется в Осаку, где начинает скрываться под видом простого горожанина, работая в якудза-контролируемой компании.

Со временем он привязывается к Мисаки, девушке, работающей в той же компании. Но когда ее похищают, герой сталкивается с главной дилеммой — сдержать свое обещание или снова стать хищником?

«Любовь Мурая» (Murai no Koi)

Жанры: романтическая комедия

Режиссер: Есики Ямакава

Рейтинг на «Кинопоиске»: —

Старшеклассник Мурай по уши влюблен в свою классную руководительницу Аяно Танаку. Однако она не интересуется реальными парнями и сходит с ума от персонажа Хитотосэ из игры Feudal Era Love Scroll.

Однажды Мурай все же решается пофлиртовать с Танакой, но она жестко ему отказывает, сославшись на то, что не любит парней с темными длинными волосами. На следующий день Мурай появляется в школе с короткой светлой прической, и это становится только началом: постепенно он превращается в живое воплощение Хитотосэ. Настойчивость Мурая приносит свои плоды, но что случится, когда Танака поймет, что ее чувства могут быть не к вымышленному персонажу, а к живому человеку?

«Голубая шкатулка» (Ao no Hako)

Жанры: мелодрама, спорт

Режиссер: Юитиро Яно

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8

Первокурсник Таики Иномата каждое утро приходит в спортзал, чтобы упражняться в бадминтоне. Но никто не знает, что настоящая причина его спортивного рвения — тайная любовь к Чинацу Кано, звезде баскетбольной команды.

Однажды семья Чинацу переезжает за границу, но она сама остается, чтобы бороться за победу на национальном чемпионате, и временно поселяется в доме Таики. После этого юноша убеждается в том, что ему необходимо идти к своей мечте и выйти на национальный уровень в бадминтоне, чтобы быть достойным Чинацу.

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