Вышел трейлер российского мультфильма «Маракуда»

Вышел трейлер мультфильма "Маракуда". По мнению создателей, это - органичное смешение каменного века, космоса и технологий. В нем зрители увидят борьбу за огонь, динозавров, страшные приключения и юмористические моменты.

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По сюжету, вождь племени видит в своем сыне, Маракуде, приемника, а тот не умеет охотиться и к тому же постоянно подводит отца, из-за этого они находятся в постоянном конфликте. Однажды по вине Маракуды гаснет огонь, вся семья ссорится, юноша уходит из дома и отправляется в таинственный лес. Там он встречает священную птицу Тинк, упавшую на Землю из космоса. Она дарует Маракуде способность понимать язык животных и птиц.

Маракуде и Тинку предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с необычными существами, разгадать загадки леса, а главное - научиться слышать не только мир вокруг, но и самих себя.

В кино - с 1 мая.