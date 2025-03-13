«Любовь и голуби»: пять киноляпов, которые 40 лет оставались незамеченными

Лирическая комедия «Любовь и голуби» Владимира Меньшова стала настолько популярной, что зрители не заметили киноляпы, которые были обнаружены спустя десятилетия. В фильме есть всего пять таких моментов.

© Кадр из фильма

В сцене, где Василий идет в тренажерный зал и встречает Раису Захаровну в исполнении Людмилы Гурченко, на нем синий галстук, который они купят позже. В сцене отъезда Василия на отдых рядом с героем стоит вешалка с курткой, которая меняет цвет. В одном кадре она светлая, затем становится темной. В сцене чтения письма от Василия семьей Кузякиных стол перемещается вместе с героями. В другой сцене костюмеры забыли, каким образом был повязан платок Нади, героини Нины Дорошиной. Поэтому при смене кадра можно заметить, как он внезапно оказывается перевязан на другую сторону. В сцене с дядей Митей оконная рама и лукошко исчезают.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева известна не только своим уникальным голосом, но и яркими ролями в кино и театре. Среди лучших фильмов с ее участием — «Женщина, которая поет» (1978), «Пришла и говорю» (1985) и «Рецитал» (1981).