Вышел трейлер семейной комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым

Вышел первый трейлер семейной комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым («Вампиры средней полосы», «Бессмертные»). В ролике показали ряд забавных эпизодов с непоседливым внуком Владиком.

© Чемпионат.com

Главным героем ленты выступит 10-летний Владик. Когда маме срочно нужно было уехать в командировку, ему пришлось отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 12 июня.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/3ebc3d843017573d13b332cdd073f181"/>

Видео доступно в VK-группе «Кинокомпания «Карропрокат»». Права на видео принадлежат кинокомпании «Карропрокат».