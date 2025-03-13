Какие фильмы выйдут в ближайшую неделю в кинотеатрах и онлайн

С 13 марта в кинотеатрах Киллиан Мерфи борется против церкви, Павел Деревянко спит с Ириной Пеговой, Кристоф Вальц убивает людей, Джон Малкович умирает, Арсений Попов манипулирует семьей, сына Стивена Грэма подозревают в убийстве, Никита Парфенов слышит голоса вещей. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Мелочи жизни»

Премьера: 13 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли, Клэр Данн, Хэлен Биэн, Патрик Райан, Питер Клэффи, Иэн О'Райли, Зара Дэвлин.

Зачем смотреть: историческая драма с Киллианом Мерфи в главной роли, снятая по мотивам одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган.

Ирландия, 1985 год. Билл (Киллиан Мерфи) — молчаливый и бедный развозчик угля, отец пяти дочерей. Среди его клиентов в том числе женский монастырь, которым управляет строгая и влиятельная матушка Мэри. Со временем Билл начинает замечать в стенах монастыря тревожные вещи: запуганных изможденных девушек, странные исчезновения, приглушенные крики за толстыми дверями.

Но жизнь в городе подчиняется своим законам — церковь держит все под контролем, а Билл привык не совать нос не в свое дело. Все меняется накануне Рождества, когда Билл сталкивается с чем-то, что уже не может проигнорировать. Что-то заставляет его пересмотреть свое молчаливое существование, сделать выбор, который навсегда изменит его жизнь.

«Мужчина и женщина»

Премьера: 13 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Котова, Кирилл Кяро, Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Ольга Медынич, Борис Каморзин, Татьяна Матюхова.

Зачем смотреть: российский мелодраматический фильм с Павлом Деревянко и Ириной Пеговой.

Семь историй, семь случайных и неслучайных встреч, коротких романов. Одни знакомятся в такси, другие — в поезде, третьи оставляют друг другу послания на страницах старой записной книжки. Кто-то из них будет рядом всю жизнь, а кто-то исчезнет после одного вечера, оставив лишь теплое воспоминание.

В этих историях нет громких признаний и вечных клятв — только простые моменты, в которых скрыто всё: радость, тоска, ожидание и неизбежные расставания. Разговоры за кухонным столом, случайные взгляды, забытые письма. Каждая сцена — это что-то знакомое, что-то, что могло случиться с каждым из нас.

«Киллер в отставке»

Премьера: 13 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Эдвардс, Райан Макпарланд, Энн Акин, Чарли Хэмблетт, Тамара Шанель Уайт, Джейсон Дан.

Зачем смотреть: комедийный боевик Саймона Уэста, в котором опытный наемный убийца должен обучить своенравного новичка.

Дэнни Долински (Кристоф Вальц) — наемный убийца старой школы, привыкший работать в одиночку. Но времена меняются, и теперь, на закате карьеры, ему поручают напарника — дерзкого и непредсказуемого Вихльборга (Купер Хоффман). Вместе они должны устранить главарей крупного преступного синдиката, но напарничество оказывается не меньшим испытанием, чем сама миссия.

Опыт и хладнокровие сталкиваются с азартом и безрассудством, а каждая попытка сработаться приводит к еще большему хаосу. Чем дальше заходит задание, тем больше неожиданных поворотов принимает их миссия. И вскоре становится ясно: в этой игре не все так просто, и правила пишут вовсе не они.

«Опус»

Премьера: 13 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Айо Эдебири, Джон Малкович, Джульетт Льюис, Мюррэй Бартлетт, Мелисса Чэмберс, Тони Хейл, Стефани Шеперд, Марк Сивертсен, Эмбер Мидфандер, Татанка Минс.

Зачем смотреть: американский триллер о журналистке, которая расследует исчезновение кумира.

Талантливая журналистка Ариэль получает таинственное приглашение на ужин в уединенном поместье, где когда-то жил и творил легендарный поп-идол Альфред Моретти. Прошло 30 лет с момента его загадочного исчезновения, но эта ночь обещает открыть завесу тайны. В особняке ее встречают восторженные гости, словно зачарованные самой атмосферой дома.

Музыка звучит так, будто ее хозяин никогда не покидал этих стен. Но чем дольше длится вечер, тем сильнее ощущается что-то неправильное. Вопросы остаются без ответов, тени прошлого становятся слишком реальными, а граница между реальностью и наваждением начинает стираться. Кто ведет этот спектакль и какую роль уготовили ей? Ариэль чувствует: здесь скрывается нечто гораздо более темное, чем просто забытая слава.

«Последний день рождения»

Премьера: 13 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Арсений Попов, Артур Сопельник, Ольга Прокофьева, Александр Андриенко, Наталья Бергер, Полина Беленькая, Михаил Добржанский, Егор Демянко, Анна Битюкова, Ксения Бочина.

Зачем смотреть: российский полнометражный триллер о психологе, который ставит эксперименты над своей семьей.

В уютном загородном доме накрыт праздничный стол — большая семья собралась, чтобы отметить день рождения. Родители, трое сыновей и дочь ведут привычные разговоры, смеются, вспоминают прошлое. Все кажется теплым и искренним, но за напускной радостью прячутся напряженные взгляды, невысказанные обиды и сдерживаемые эмоции. Один из братьев, опытный психолог (Арсений Попов), наблюдает за родственниками не только как участник торжества, но и как экспериментатор.

Одна невзначай брошенная фраза становится спусковым крючком. Вечер начинает меняться: кто-то теряет самообладание, кто-то неожиданно открывается, кто-то пытается сохранить привычный порядок. Брат-манипулятор искусно направляет разговор в нужное русло, но не все идет по его сценарию. В хаосе эмоций всплывают старые тайны, ломаются привычные роли, а самое главное — проявляется то, что невозможно просчитать логикой. Вмешивается нечто, что рушит любые расчеты, — любовь, непредсказуемая и неудержимая.

«Подросток»

Премьера: 13 марта.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Фэй Марсей, Кристина Тремарко, Остин Хэйнс, Эрин Доэрти, Марк Стэнли.

Зачем смотреть: напряженный детектив из Великобритании, снятый одним кадром, со Стивеном Грэмом в главной роли.

Тихий пригород, обычная школа, типичная семья. Но в один день все рушится: 13-летнего Джейми Миллера обвиняют в убийстве одноклассницы. Шокирующая трагедия переворачивает жизнь его семьи и запускает цепь вопросов, на которые никто не готов ответить. Что случилось на самом деле? Как подросток мог совершить такое? Можно ли было этого избежать?

Следователь и психолог погружаются в закрытый мир подростков — жесткий, беспощадный, полный скрытых конфликтов, давления и насилия. Школа, казавшаяся безопасной, оказывается полем битвы, где действуют свои законы. По мере расследования становится ясно: правда сложнее, чем кажется, а виновные не всегда те, на кого указывают пальцем.

«Положение вещей»

Премьера: 17 марта.

Где смотреть: СТС.

В ролях: Никита Панфилов, Александра Флоринская, Никита Тарасов, Маруся Климова, Артем Осипов, Сергей Баталов, Любовь Германова, Александр Лобанов, Андрей Харенко, Екатерина Федулова.

Зачем смотреть: российская комедия с Никитой Панфиловым в главной роли.

После того как на Вадима во время ограбления в музее падает тяжелая статуя, его жизнь приобретает неожиданный поворот: он вдруг начинает слышать предметы. Старинные вазы, картины и кресла начинают шептать ему свои секреты и жаловаться на жизнь. Сначала это пугает, но позже Вадим решает обратить это в свою пользу.

Психотерапевт отправляет его работать к Инге Леонидовне, хозяйке антикварного салона, где ему предстоит охранять дорогие вещи. Но вместо спокойной работы он оказывается в эпицентре настоящего хаоса, где предметы начинают буквально вмешиваться в его жизнь, раздавать советы и консультировать его в отношениях. Вадим, привыкший жить в тени, вдруг понимает, что его дар может стать шансом раскрыться, научиться любить и найти свое место в мире.