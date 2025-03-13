Появился дебютный трейлер седьмого сезона сериала «Черное зеркало»

Вышел дебютный трейлер седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало». Из ролика стало известно, что продолжение шоу выйдет уже 10 апреля в стриминговом сервисе Netflix.

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«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

Седьмой сезон сериала будет состоять из шести серий. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.