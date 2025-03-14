В киноиндустрии объяснили убытки Кончаловского

Если какой-то проект принес сильные убытки, бывают ситуации, когда его полностью переснимают, чтобы добиться какого-то качества, рассказал НСН Лев Карахан.

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Убыточные кинопроекты спустя время могут быть покрыты прибылью от других проектов, это нормальный процесс производства кино. Об этом в беседе с НСН рассказал продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан.

Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит колоссальные убытки. По данным Telegram-канала SHOT, за последние четыре года продакшн 87-летнего режиссёра принёс минус 81,5 млн рублей. Как пишет Telegram-канал, Кончаловскому принадлежит 55% компании, его супруге — телеведущей и актрисе Юлии Высоцкой — 35%. В прошлом году продакшн ушёл в минус на 20 млн рублей. Карахан подчеркнул, что производство кино связано с колоссальными затратами.

«Тут нужна статистика для того, чтобы делать какие-то обобщающие выводы. Тем более, что спустя какое-то время убытки могут быть покрыты прибылью. Производство кино - это же процесс повышенного риска, это очень дорого, проекты очень дорогие. Даже дешевые проекты по бытовым меркам все равно стоят внушительных денег. Иногда были такие случаи, когда огромные проекты просто переснимали от начала до конца, входили в убытки для того, чтобы получить какое-то качество. Потом компенсировали это из других проектов. Обычно, это делается так», - рассказал он.

НСН запросила комментарий у центра Андрея Кончаловского.

Ранее в СМИ появилась информация, что Высоцкая «оставила» свой кулинарный бизнес «Едим дома» из-за убыточности, что в частности связывали с мемами и «хейтом» ее передачи в соцсетях. Однако позднее пиар-служба холдинга Высоцкой назвала эти сообщения не соответствующими действительности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».