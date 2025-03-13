У сериала «Идеальная пара» будет второй сезон

Сериал «Идеальная пара» продлен на второй сезон и станет антологией. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники в видеосервисе, хотя официального объявления пока не было. Как и первый сезон, продолжение будет основано на книге автора бестселлеров Элин Хильдербранд. Роман, вышедший в 2024 году, называется «Лебединая песня», и действие его тоже происходит в Нантакете.

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«ИнтерМедиа» напоминает, что первый сезон рассказывал о свадьбе в большом и богатом семействе Уинбери; накануне торжества происходит убийство, и все члены семьи и гости становятся подозреваемыми. Главные роли в сериале сыграли Николь Кидман, Лив Шрайбер, Дакота Фаннинг, Мэган Фэйхи, Ив Хьюсон, Джейк Рейнор, Билли Хоул, Ишан Кхаттар, а также снялись Сэм Нивола, Миа Айзек, Донна Линн Чамплин, Изабель Аджани, Ник Сирси, Дендри Тейлор, Майкл Макгрэйди и другие, а режиссером и продюсером выступила Сюзанна Бир. Премьера «Идеальной пары» состоялась на Netflix в сентябре 2024 года, и сериал получил высокие оценки зрителей и критиков.

В «Лебединой песне» таинственные Ричардсоны покупают летний дом в Нантакете стоимостью 22 миллиона долларов, где устраивают роскошные вечеринки, флиртуют с несколькими местными жителями, выставляют напоказ свое богатство не одной, а двумя яхтами и вселяют невозможные надежды во всех, кого встречают. Когда их дом сгорает дотла, а их самый важный сотрудник пропадает, весь остров впадает в ярость. Лесли и Билл Ричардсоны являются духовными преемниками Грир (Кидман) и Тэга (Лив Шрайбер) Уинбери из первого сезона.

В новом сезоне будет новый сценарист и шоураннер Джоанна Кало («Медведь»), а большая часть команды исполнительных продюсеров вернется, включая Кидман, Бир, Гейл Берман, Шона Леви, Пера Саари и Хенда Багдади. Из героев первого сезона, вероятно, появится местный полицейский Дэн Картер (Майкл Бич), который будет расследовать новое дело.