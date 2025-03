Появился свежий постер второго сезона сериала The Last of Us

HBO продолжает рекламировать второй сезон сериала The Last of Us. Компания выложила свежий постер шоу, на котором можно увидеть Элли с винтовкой и Джоэла в верхней части.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Премьера второго сезона The Last of Us состоится 14 апреля. Эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.