Появился свежий постер второго сезона сериала The Last of Us

Чемпионат.com

HBO продолжает рекламировать второй сезон сериала The Last of Us. Компания выложила свежий постер шоу, на котором можно увидеть Элли с винтовкой и Джоэла в верхней части.

Появился свежий постер второго сезона сериала The Last of Us
© Чемпионат.com

Новый постер шоу

© HBO

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Премьера второго сезона The Last of Us состоится 14 апреля. Эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.

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Нил Дракманн