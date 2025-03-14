Кинодеятелям РФ дадут компенсацию за участие в международных кинорынках

"Роскино" открывает прием заявок на поддержку деятелей российской киноиндустрии, участвовавших в мероприятиях за рубежом. Они получат возможность компенсировать до 70% расходов, сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

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Заявки принимаются до 11 апреля включительно.

"Роскино" начинает прием заявок <…> в целях возмещения и/или обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и иных сопутствующих проведению международных кинорынков мероприятиях <…>. Объем возмещения и(или) обеспечения затрат составляет до 70%", - говорится в сообщении.

Индустриальные мероприятия, за расходы на участие в которых возможно получить полную или частичную компенсацию, должны проходить в период с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года. При этом, как подчеркнули в Союзе кинематографистов, география мероприятий включает все страны, кроме России.