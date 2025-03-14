Появилась информация о новой экранизации романа «Земля Санникова»

В работе находится новая экранизация романа «Земля Санникова» Владимира Обручева
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что компания «Марс Медиа» займётся экранизацией романа «Земля Санникова». Автором произведения 1924 года выступил Владимир Обручев.
Новая адаптация книги сохранит дух и сюжетную основу романа. Фильм расскажет о путешествии группы исследователей к таинственной земле за полярным кругом, которая благодаря уникальному климату превратилась в живой парк ледникового периода. На своём пути они встретят удивительный растительный и животный мир того времени.
Ранее о потенциальной экранизации «Земли Санникова» заявляла компания KD Studios, однако «Марс Медиа» подтвердила, что все права принадлежат именно ей.