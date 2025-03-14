Самый дорогой фильм Netflix «Электрический штат» вышел с российским дубляжом

На стриминге Netflix состоялась премьера фильма «Электрический штат» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом. Это самая дорогая картина в истории платформы с бюджетом $320 млн. Лента длительностью 2 часа 8 минут сразу вышла с дубляжем на русский язык и русскими субтитрами. Озвучку осуществляла израильская студия Videofilm International Ltd.

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Действие картины разворачивается в альтернативных 1990-х годах, где высокие технологии сочетаются с ретрофутуристической эстетикой. Главная героиня Мишель отправляется в путешествие по Американскому Западу в поисках своего младшего брата. Компанию ей составляют загадочный робот и эксцентричный бродяга.

Колоссальный бюджет объясняется несколькими факторами. Ключевую роль сыграло создание многочисленных и разнообразных роботов, требующих сложной CGI-анимации и технологии захвата движения.

Внушительные затраты, не вылились в качество — фильм получил разгромные отзывы от кинокритиков — на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» составляет всего 19%.

Режиссерами ленты выступили братья Джо и Энтони Руссо, снявшие для Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Также в фильме сыграли Ке Хюи Куан, Вуди Харрельсон, Стэнли Туччи, Энтони Маки и Джанкарло Эспозито.