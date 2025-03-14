Вышел русский трейлер комедийного боевика «Рейс навылет»

Появился трейлер экшн-комедии "Рейс навылет" с Джошем Хартнеттом в главной роли ("Операция "Фортуна"). Картина выходит в России 17 апреля.

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По сюжету бывший агент Секретной службы объявлен в международный розыск. Но ему дают шанс восстановить свою карьеру - герой должен выследить на борту самолета опасного хакера.

Хартнетт впервые за двадцать лет самостоятельно выполнял трюки во время съемок.

Одним из продюсеров проекта стал Бэзил Иваник, известный по франшизе "Джон Уик".

Кроме Хартнетта в фильме снялись Кэти Сакхофф ("Мандалорец"), Марко Сарор ("Игра киллера") и другие.