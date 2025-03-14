Пять успешных сериалов, которые длятся не один сезон

Главное преимущество хороших сериалов перед фильмами — они могут украсить не один вечер без необходимости каждый раз решать, что же сегодня посмотреть. А некоторые из них решат эту проблему надолго. Рассказываем, какие достойные проекты стоит посмотреть из тех, что насчитывают не один сезон. К слову, некоторые из них еще порадуют новыми сериями.

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«САШАТАНЯ»

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Первый сезон вышел летом 2013 года: главные герои были зрителю хорошо знакомы по сериалу «Универ». Спин-офф, который попал в Книгу рекордов России как самый продолжительный, рассказывает о семейной жизни парочки из общаги уже после окончания университета. Скоро выходит новый сезон: уже известно, что Сергеевых станет больше и семейство столкнется с невиданными ранее вызовами. Производством по-прежнему занимается Norm Production. Популярности проект обязан, пожалуй, своей реалистичностью. В рутине героев каждый узнает если не себя, то членов семьи, друзей и знакомых.

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Сериал повествует о шестерых друзьях-соседях, которые снимают жилье в Нью-Йорке, строят карьеру, ищут любовь и регулярно собираются в ближайшей кофейне Central Perk. Всего вышло 10 сезонов с 1994 по 2004 год. В 2021 году исполнители главных ролей собрались для спецвыпуска, который, по сути, стал ток-шоу с любимыми актерами, а не долгожданным продолжением. «Друзья» — знаковый сериал для поколения, чья молодость пришлась на начало 90-х, но и сегодня ставший легендарным ситком не забыт.

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Комедийный сериал стал одним из самых рейтинговых на российском телевидении. Первая серия вышла весной 2006 года, а последняя — в начале 2013-го. История о семействе продавца обуви была ремейком американского проекта «Женаты... с детьми», сценарий которого был адаптирован под российские реалии. В конце 2023 года зрители смогли узнать, что стояло с героями 10 лет спустя: в свет вышел оригинальный сиквел «Букины», где Гена, Даша и повзрослевшие дети живут в частном доме. Известно, что в новом сезоне им предстоит вернуться в старую квартиру.

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«Анатомия страсти» (в оригинале — Grey's Anatomy) — рейтинговая медицинская драма, события которой разворачиваются в одном из главных госпиталей Сиэтла Grey Sloan Memorial. Сериал стал настолько успешным, что удостоился сразу двух спин-оффов — «Частная практика» про доктора Эддисон Монтгомери и «Пожарная часть 19». Поклонники в шутку называют проект бесконечным: с премьеры в марте 2005 года вышло уже 20 сезонов и несколько серий 21-го. Поговаривают, что продолжение следует...

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«Клан Сопрано» — драма не без черного юмора. В центре сюжета мафиози Тони Сопрано из северного Нью-Джерси, который стремительно делает карьеру и вскоре возглавляет семью. После премьеры в 1999 году сериал сразу же снискал широкую популярность: критики отметили принципиально новый подход к описанию жизни криминальной организации. У криминального босса ворох проблем, включая не вполне адекватных родственников и панические атаки, из-за которых ему приходится посещать психотерапевта.