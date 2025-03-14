Кейт Бекинсейл и Льюис Тан сыграют в экшен-триллере «Львица»

Издание Deadline сообщило, что Кейт Бекинсейл («Другой мир») и Льюис Тан («Мортал Комбат») приступили к съёмкам в экшен-триллере «Львица». Производство проходит в Великобритании.

© Чемпионат.com

Сюжет фильма расскажет о группе бывших оперативников, которые собираются вновь, чтобы провернуть рискованное ограбление и спасти восьмилетнюю дочь своего лидера. Других подробностей истории пока что нет.

Режиссёром ленты выступит Джеймс Нанн («Один выстрел») по сценарию Доминика Бёрнса. Продюсерами выступают Джеймс Харрис и Марк Лейн.

Кто выступит дистрибьютором картины и когда примерно её планируют выпустить, пока не сообщается.