Начались съемки триллера «Тоннель» с Боярской в главной роли

Стартовали съемки сериала от KION "Тоннель", действие которого разворачивается на границе с Финляндией.

По сюжету у неподкупной таможенницы Светы Суворовой (Елизавета Боярская) финская мафия похищает мужа. Для его спасения ей нужно забыть о своих принципах и пойти на сделку с совестью. Но готова ли она переступить эту невидимую черту, которую сама провела?

Для Елизаветы Боярской ("Опасная близость", "Без правил"), это необычная роль, так как ей еще не приходилось играть серую мышку, подметила Флюза Фархшатова, режиссер-постановщик картины.

Над сценарием работала Анастасия Кузнецова, известная по сериалу "Чики". По словам Сергея Гилева ("1941. Крылья над Берлином", "Дети перемен"), еще одного главного героя картины, сценарий не так прост, как кажется: "Мы снимаем не просто драму или детективный триллер, а что-то смешанное (это очень здорово!)".

Другие роли исполнили Таисья Калинина ("Красная шапочка", "Ёлки 11"), Даниил Страхов ("Золотое дно", "Аманат"), Мамука Патарава ("Дети перемен", Влад Фурман, Александр Аверин и другие.

Режиссер проекта - Флюза Фархшатова ("Комплекс бога", "Спроси Марту"), "О чем говорят мужчины. Продолжение"), авторы сценария - Анастасия Кузнецова, Роман Жигалов, Владимир Измайлов.