Сериал «Подслушано в Рыбинске» получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о продлении сериала «Подслушано в Рыбинске» на второй сезон. Сценаристом проекта вновь выступит Иван Баранов, а действие шоу изменится — зрители уже могут предлагать свои варианты локации для съёмок в соцсетях сервиса.

© Чемпионат.com

«Подслушано в Рыбинске» рассказывает о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Первый сезон шоу поставил рекорд онлайн-кинотеатра Premier, став самым популярным проектом сервиса по количеству зрителей. Главные роли в сериале сыграли Рузиль Минекаев, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.