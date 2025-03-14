Почему фильмы-катастрофы не привлекают россиян

Фильм-катастрофа может заинтересовать российского зрителя только при жанровом расширении, заявила НСН Нина Ромодановская.

В современных реалиях российских зрителей вряд ли заинтересует фильм-катастрофа, при этом сборы подобных картин традиционно зависят от экшен-составляющей, заявила в разговоре с НСН редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская.

Эксперты называют главной премьерой недели фильм-катастрофу «Крушение мира». По сюжету фильма, миру угрожает смертельный вирус, заражающий только богатых и влиятельных людей. Режиссером проекта выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, известный по фильму «Платформа». По словам Ромодановской, общие кассовые сборы новой картины определит «сарафанное радио» после первого уикенда проката.

«Сегмент аудитории ужастиков в России - порядка 200 тысяч человек. С фильмами-катастрофами сложнее, поскольку в жанре хоррора зрителю все понятно, будут пугать. В катастрофах нужна сильная составляющая экшена, если ее нет, никакой катастрофой проект не спасешь. Дополнительные расширения важны, однако иногда, расширив жанр, режиссер не попадает ни в один из них. Дополнительные триллер и фантастика, безусловно, дадут фильму больший охват аудитории. Все зависит от того, насколько справился режиссер. На первой неделе любители жанра пойдут в кино, а дальше заработает «сарафанное радио», если первым зрителям фильм не понравится, то на второй неделе сборы упадут. Для российского зрителя катастрофа сейчас – не самый актуальный жанр. Мы и так живем в стрессе, еще и смотреть на катастрофы», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, в некоторых случаях продюсеры, понимая рискованность жанра катастрофы, отказываются от него, представляя фильм, как триллер.

«Жанр катастрофы сложный во всех смыслах. Я помню, что когда компания "Профит" выпускала фильм "Метро" (картина вышла в кинотеатрах в марте 2013 года, собрала более 15 миллионов долларов при бюджете в 9 миллионов долларов - прим. НСН), от определения от жанра, как "фильм-катастрофа" отказались. Продюсеры думали о том, как это повлияет на желание зрителей пойти в кино. Кроме того, метро - сложный объект. Мы знаем, что некоторые люди испытывают клаустрофобию, боятся спускаться в метро. Усиливать страхи еще и фильмом продюсеры не захотели», - пояснила Ромодановская.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что российская киноиндустрия пока не может регулярно предлагать кинотеатрам кассовые фильмы, при этом нередко потенциально успешные картины не оправдывают ожиданий и не показывают достойных сборов.