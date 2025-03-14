Стали известны сборы спортивной драмы «Роднина»

Сборы спортивной драмы «Роднина» про советскую фигуристку превысили 100 млн рублей
13 марта сборы спортивной драмы «Роднина» про советскую фигуристку превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилась ровно неделя — премьера состоялась 6-го числа.
Фильм рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжёлую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру.
Главные роли в ленте исполнили Владислава Самохина («Первокурсницы»), Евгений Ткачук («Лихие»), Иван Колесников («Движение вверх») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Статский («Мажор»).