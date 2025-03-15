Обозреватель «РГ» рассказала о съемках сериала «Танго на осколках»

Однажды получила сообщение: мол, Сусанна, не хотите ли сняться в кино? Сериал "Танго на осколках". Режиссер - Сергей Сенцов, чьи работы ценю, и продюсерская компания Валерия Тодоровского повлияли на мое положительное решение. Хотя и закралось подозрение: небось, Валерий Петрович придумал розыгрыш. Но эти мысли отпали, как только я узнала, что вообще речь шла не обо мне. Просто журналист Елена Афанасьева не смогла, а я была запасным вариантом. При этом, как только вступила в переписку с приглашающей стороной, мне сказали, что должна взять с собой еще кого-то из коллег.

© Российская Газета

Ольга Белик из "Кинопоиска" была первой, о ком я подумала, - просто представила, как ее яркие волосы украсят любой кадр. К счастью, Белик была свободна! Нам прислали сценарий - точнее фрагмент, где мы задействованы. На что сразу обратила внимание, что мы прописаны как "Милые дамы".

...Тем временем начались регулярные звонки и сообщения. Звонили и писали - ассистент по актерам, ассистент по костюмам, ассистент по транспорту, юрист, который составляет договор, и так далее.

«Господи, как живут эти артисты?» — начала думать я.

...Настал день съемок. Одежду мы должны были привезти с собой сами. Я набрала мини-чемодан, и Белик - пару сумок. Нам оплатили такси и выделили отдельный грим-вагончик в поездном караване съемочной группы. На нем повесили табличку "Милые дамы".

Не успели мы насладиться нашим временным домом, как внутрь вошли:

«Сейчас мы будем подписывать договор!»

Лирическое настроение сразу улетучилось. Какие договоры подписывают наши артисты! Ничего не могу рассказать, поскольку подписала и пункт о неразглашении. Один из самых страшных для нас пунктов, потому что мы с Белик должны были молчать о том, что снимались, до официальной промокомпании сериала.

Затем зашла и ассистент по костюмам. И вдруг я увидела, что у Белик в привезенном гардеробе были самые настоящие танго-туфли! Они заставили меня ревновать. Как оказалось, у нее, в отличие от меня, был опыт занятий танго! Но волю чувствам мне дать не пришлось. Во-первых, нам не очень нравился сценарий - а именно наша сцена, где были слова про растяжение голеностопа. Во-вторых, нас пригласили на грим.

Белик пошла первой. И надо же, как ей опять повезло! На соседнем с ней кресле гримировалась сама Юлия Снигирь. И вернувшись, Оля заявила:

«А сценарий мы перепишем!»

Я страшно перепугалась. Белик тем временем сыпала именами. Помимо Аль Пачино (он был в первоначальном варианте сцены), добавляла Ричарда Гира. И если на Аль Пачино и фильм "Запах женщины" я была еще согласна, то в отношении Ричарда Гира начала спорить. Тем временем на грим пригласили меня...

В специальном гримвагене у меня перехватило дыхание. Белик предупредила, что там, на соседнем кресле, сидит Юлия Снигирь, но все равно я оказалась неподготовленной. В какой-то момент на кресло в гримерке, что было между мной и Юлей, сел какой-то странный парень. И его начали стричь "под Риналя Мухаметова", полностью уничтожая его индивидуальность. Мне сказали, что парень - это дублер. Мысленно я его пожалела. Работа артиста - тяжела. Дублера - еще тяжелее. Но вот в гримерку вошел сам известный артист, и тут уж мне нашлось о чем поговорить. Я решила блистать знаниями.

А знаете, Риналь, есть такой фильм, в котором снималась сама Дженнифер Лопес...

Знаю-знаю, — ответил Риналь, — только не помню, как он называется.

Вам бы его пересмотреть, я бы рекомендовала, — включила педагога-кинокритика я.

И вдруг поняла, что от волнения сама забыла, как называется это кино.

«Оля, спасай, я забыла, как называется это кино с Гиром и Лопес», — влетела я в нашу "теплушку".

Белик спокойно пила чай с бубликами и работала над новым вариантом сценария.

«"Давайте потанцуем", Shall We Dance?, вышел в 2004 году», — сказала она, даже не заходя на "Кинопоиск", чтобы проверить свои знания.

В это время к нам заглянула ассистент по актерам и сказала, что минут через пять забирает нас на площадку.

...Когда нас с Олей привели на танцплощадку, там были крепкие люди элегантного возраста, которые танцевали танго, как 17-летние. Мне показалось, что мы попали в программу "Московское долголетие". А в центре - знаменитая танцовщица Сагдиана Хамзина. Я не видела Сагдиану с 2018 года - именно тогда они с партнером Дмитрием Васиным победили (даже испанцев и аргентинцев) на чемпионате мира по танго. Мы на волне их победы делали большое интервью. Из него я запомнила их слова, что танго - это эмоции и что его танцуют больше в воздухе, чем на земле. Сагдиана обучила нас ключевым движениям танго, и мы начали танцевать.

Риналь тем временем вышел на середину танцплощадки.

«Выстраиваем постуру!» — начал он "урок", и эти слова впечатались в мою память на всю жизнь.

Мы должны были обсуждать между собой, какой красавчик Кирилл-Риналь, а вот эта Нора (Снигирь) - вообще странная и ему не соответствует, пересыпая наши слова примерами из кинофильмов. Затем я "заполучала в свои сети" Кирилла-Риналя и даже танцевала с ним, потом Оля отодвигала меня в сторону и сама кружилась в танго. А я стояла и завидовала молча - это у меня получалось особенно хорошо.

Съемочная группа при наших обсуждениях оживлялась и радовалась. Повеселили мы их знатно. Отталкиваясь от Олиной версии сценария, вовсю словесно импровизировали, как хорошо умеем. Я чувствовала себя настоящей звездой, если бы только не адский холод. Но вдруг я увидела стремительно направляющуюся в нашу сторону Юлию Снигирь. Она подошла и... со всей силы врезала мне между лопаток!

...Оказывается, у артистов существует целая программа по собственному снаряжению и утеплению на съемочных площадках. Им не привыкать зимой разыгрывать лето, а в теплое время года - лютый холод. Юлия Снигирь поделилась с нами важными актерскими лайфхаками. Между лопаток мне Юля крепко приклеила специальный пластырь, который кругами "расточал" по телу тепло. Думаю, в том, что я не заболела после той холодной съемочной ночи, когда моя спина превратилась в ледяную доску, - заслуга именно этого пластыря и специальных медицинских согревающих стелек. Да, это был второй лайфхак - в мои легкие туфельки засунули стельки.

В какой-то момент режиссер Сергей Сенцов скомандовал:

«Все остаются на местах и делают то же самое, а в центр выходят дублеры».

Риналь и Юля растворились в ночи. И тут я увидела того самого странного парня, который был в гримерке.

Зазвучала музыка, пары задвигались в танце. А я чуть не испортила дубль, потому что вдруг забыла обо всем на свете. Как двигался этот парень, как вел партнершу, как наклонялся к ней! Какой взгляд! Какая постановка головы! Какая экспрессия! Какие движения! Казалось, оставшиеся листья на деревьях в парке Горького и те замерли, чтобы не нарушить ни одного движения! Ветер застыл! Мне стали абсолютно понятны слова о том, что танго танцуют в воздухе, а не на земле.

...С трудом дождавшись перерыва, я подбежала к парню, около которого как раз оказалась Сагдиана, и упросила сделать с ними селфи. Тут же отправила его референту из нашей редакции Диане - ведь это именно она в свободное от работы время танцует танго.

«Да это же Илюша Сенаторов», — написала мне Диана, которая, к счастью, не спала.

...Как вы поняли, в день и ночь съемок впечатлений у меня было великое множество. Но самое сильное из них - ночное танго Ильи Сенаторова. ...Почти год мы ждали, и вот наконец сериал вышел в онлайн-кинотеатрах Kion и Start. Даже соседка призналась мне, что смотрела. Готовлю теперь актерскую визитку... Кинокритики нынче в почете!