Подборка пасхалок в «Сказочном патруле»

Все пасхалки в «Сказочном патруле»: самая большая подборка
Мультсериал«Сказочный патруль» — проект, в основе которого лежат сюжеты сказок и славянской мифологии, поэтому было бы удивительно не найти в нём узнаваемые отсылки. Но кроме фольклорных героев, анимационный сериал переполняют пасхалки на произведения советской и современной отечественной анимации, а также на мультфильмы, популярные на мировой арене. Редакция Тлум.Ру усердно искала самые интересные пасхальные яйца «Сказочного патруля», и сегодня мы с удовольствием делимся с вами своими находками.
Пасхалка № 1. Сказки
Начнём с истоков. Сказочные существа и предметы, с детства знакомые многим зрителям, окружают Патруль на каждом шагу. Перечислить их всех просто невозможно, но мы очень постарались выделить самые яркие и узнаваемые.
- Сапоги-скороходы и другие
- Курочка Ряба
- Яблочко на тарелочке
- Золотое копытце
- Аленький цветочек
- Щука
- Русалка
- Печка
- Царевна-лягушка
- 33 богатыря
- Скатерть-самобранка
- Белочка
- Зал со сказками
Пасхалка № 2. Советские мультики
На новогоднем концерте в школе девочек в Мышкине на сцену бодро выкатилась фигура Волка из «Ну, погоди!», номер Алёнки звучал в мультфильме «Карлсон вернулся!», а в одной из серий спин-оффа «Сказочный патруль. Хроники чудес» можно увидеть замок, подозрительно похожий на тот, что был в мультфильме «Королева Зубная щётка». Пасхалка № 3. Мультсериалы студии «Паровоз»Авторы многих анимационных шедевров любят оставлять в одних своих работах отсылки в другим. Не стал исключением и «Сказочный патруль», полный пасхалок к другим произведениям студии. Среди них
- «Ми-ми-мишки»,
- «Четверо в кубе»,
- «Бумажки»,
- «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
- «Деревяшки»
- и, конечно же, «Герои Энвелла».Гобелен с Тучкой
- Цыпа на дереве
- Золотой Цыпа
- Алёнка и Ми-ми-мишки
- Снежка и Четверо в кубе
- Варя и Катя и Эф
- Маша и Бумажки
- Шушик и Деревяшки
- Вася и комиксы
- Герои Энвелла
- Комиксы Герои
- Энвелла Марионетка
- Сломанная марионетка
- Соловей и Моргарт
- Девочки и оружие из Героев Энвелла
Пасхалка № 4. Превращения
Чем дальше движется сюжет «Сказочного патруля», тем больше ярких и волшебных превращений ждёт главных героинь и их друзей. Например, Алиса и Доспехи, в одной из серий создавшие свою собственную команду для борьбы со злом, повторили превращение из «Сейлор Мун», а профессор Крив Кузьмич, преображаясь в тренера по фигурному катанию, сменил облик так же, как это делают персонажи мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».
Пасхалка № 5. Звёздные войны
Вася Сидоров — главный фанат космической тематики во всём мультсериале. Неудивительно, что у него много атрибутики по одной из самых известных космических франшиз! А ещё в одной из серий третьего сезона Алёнка примерила шлем, сделавший её похожей на Дарта Вейдера.
Пасхалка № 6. Остальные отсылки к зарубежным анимационным произведениям
Что ещё спрятанного может увидеть внимательный зритель в «Сказочном патруле»? Много всего! Несколько отсылок к аниме «One Piece», мультфильм, подозрительно похожий на «Тома и Джерри», пряничные человечки (почти как в «Шреке»), игрушечный Тоторо в комнате Алёнки, малышки-дриады, один в один похожие на героинь мультсериала «Суперкрошки»… Поле для флайтбола, нпоминающее поле для игры в квиддич, образы Кота, схожие «Рэмбо» и «Охотники за привидениями» и пугающая Алёнка, напоминающая Голума из «Властелина колец».
- Граффити One Piece
- Шляпа One Piece
- Том и Джерри
- Пряничек
- Тоторо
- Суперкрошки
- Поле для игр
- Кот-Рэмбо
- Кот-охотник
- Алёнка и Голум
Это было сложно, но очень интересно! А какие пасхалки в этом мультсериале находили вы? Чтобы не пропустить интересные статьи о скрытых в любимых анимационных лентах отсылках, добавляйте наш сайт в закладки.