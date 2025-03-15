Подборка пасхалок в «Сказочном патруле»

Мультсериал«Сказочный патруль» — проект, в основе которого лежат сюжеты сказок и славянской мифологии, поэтому было бы удивительно не найти в нём узнаваемые отсылки. Но кроме фольклорных героев, анимационный сериал переполняют пасхалки на произведения советской и современной отечественной анимации, а также на мультфильмы, популярные на мировой арене. Редакция Тлум.Ру усердно искала самые интересные пасхальные яйца «Сказочного патруля», и сегодня мы с удовольствием делимся с вами своими находками.

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Пасхалка № 1. Сказки

Начнём с истоков. Сказочные существа и предметы, с детства знакомые многим зрителям, окружают Патруль на каждом шагу. Перечислить их всех просто невозможно, но мы очень постарались выделить самые яркие и узнаваемые.

Пасхалка № 2. Советские мультики

На новогоднем концерте в школе девочек в Мышкине на сцену бодро выкатилась фигура Волка из «Ну, погоди!», номер Алёнки звучал в мультфильме «Карлсон вернулся!», а в одной из серий спин-оффа «Сказочный патруль. Хроники чудес» можно увидеть замок, подозрительно похожий на тот, что был в мультфильме «Королева Зубная щётка». Пасхалка № 3. Мультсериалы студии «Паровоз»Авторы многих анимационных шедевров любят оставлять в одних своих работах отсылки в другим. Не стал исключением и «Сказочный патруль», полный пасхалок к другим произведениям студии. Среди них

Пасхалка № 4. Превращения

Чем дальше движется сюжет «Сказочного патруля», тем больше ярких и волшебных превращений ждёт главных героинь и их друзей. Например, Алиса и Доспехи, в одной из серий создавшие свою собственную команду для борьбы со злом, повторили превращение из «Сейлор Мун», а профессор Крив Кузьмич, преображаясь в тренера по фигурному катанию, сменил облик так же, как это делают персонажи мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».

Пасхалка № 5. Звёздные войны

Вася Сидоров — главный фанат космической тематики во всём мультсериале. Неудивительно, что у него много атрибутики по одной из самых известных космических франшиз! А ещё в одной из серий третьего сезона Алёнка примерила шлем, сделавший её похожей на Дарта Вейдера.

Пасхалка № 6. Остальные отсылки к зарубежным анимационным произведениям

Что ещё спрятанного может увидеть внимательный зритель в «Сказочном патруле»? Много всего! Несколько отсылок к аниме «One Piece», мультфильм, подозрительно похожий на «Тома и Джерри», пряничные человечки (почти как в «Шреке»), игрушечный Тоторо в комнате Алёнки, малышки-дриады, один в один похожие на героинь мультсериала «Суперкрошки»… Поле для флайтбола, нпоминающее поле для игры в квиддич, образы Кота, схожие «Рэмбо» и «Охотники за привидениями» и пугающая Алёнка, напоминающая Голума из «Властелина колец».

Это было сложно, но очень интересно! А какие пасхалки в этом мультсериале находили вы? Чтобы не пропустить интересные статьи о скрытых в любимых анимационных лентах отсылках, добавляйте наш сайт в закладки.