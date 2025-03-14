Появились новые подробности о сериале God of War

Сериал God of War получит как минимум два сезона
Рональд Д. Мур принял участие в новом выпуске подкаста Кэти Сакхофф. В ходе разговора зашла речь о грядущей сериальной адаптации God of War от Amazon. По словам Мура, который выступит исполнительным продюсером, будущий проект получит как минимум два сезона.
Будущий сериал по God of War адаптирует сюжет одноимённой игры 2018 года. Проект расскажет историю бывшего спартанца, который живёт в скандинавском королевстве Мидгард вместе со своим сыном Атреем и лицом к лицу встречается с местными богами.
Рональд Д. Мур больше всего известен по работе над фантастическими проектами. Именно он ответственен за культовый перезапуск сериала «Звёздный крейсер «Галактика», выходивший с 2004 по 2009 год. После этого продюсер работал над космическим шоу «Ради всего человечества» для Apple.
Видео доступно на YouTube-канале Katee Sackhoff. Права на видео принадлежат Katee Sackhoff.