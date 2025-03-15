Что известно о сериале «Железное сердце»

Летом 2025 года на Disney+ выйдет новая глава киновселенной Marvel — мини-сериал «Железное сердце». Это история гениальной изобретательницы Рири Уильямс, которая собирает собственную версию костюма Тони Старка, чтобы сражаться со злом. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет сериала, а также вспоминает путь этой супергероини в КВМ.

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Главное о сериале

Оригинальное название: Ironheart.

Ironheart. Жанр: фантастика, приключенческий боевик, драма.

фантастика, приключенческий боевик, драма. Шоураннер: Чинака Ходж.

Чинака Ходж. Режиссеры: Саманта Бэйли и Анджела Барнс Гомес.

Саманта Бэйли и Анджела Барнс Гомес. Сколько серий: 6.

6. Когда выйдет: лето 2025 года.

лето 2025 года. Предыдущий проект КВМ: «Фантастическая четверка: Первые шаги».

«Фантастическая четверка: Первые шаги». Основа: комиксы Marvel.

комиксы Marvel. Где смотреть: стриминговый сервис Disney+.

стриминговый сервис Disney+. В главных ролях: Доминик Торн, Энтони Рамос, Мэнни Монтана и другие.

Дата выхода

Первые новости о сериале про Железное сердце появились еще в 2020 году. Изначально СМИ предполагали, что проект выйдет в 2023 году, но позже стало понятно, что релиза придется подождать как минимум до 2025-го. Marvel Studios раскрыла точную дату выхода «Железного сердца» осенью 2024 года — тогда же в сети появился первый тизер проекта.

Премьера сериала «Железное сердце» запланирована на 24 июня 2025 года.

«Железное сердце» — американский мини-сериал, состоящий из шести эпизодов. Длительность серий пока держится в секрете — скорее всего, их хронометраж составит 40-45 минут. Сериал будет доступен эксклюзивно на стриминге Disney+ — новые серии будут появляться на платформе каждую неделю. Обратите внимание, что сервис официально не доступен в России.

Кстати, в сети уже предполагают, что сериал о приключениях Рири Уилльямс может провалиться из-за отсутствия зрительского интереса. По данным «Кинопоиска», выхода «Железного сердца» ждет около шести тысяч пользователей. Это в два раза меньше, чем показатели других марвеловских проектов, выходящих в 2025 году — новой «Фантастической четверки» и «Громовержцев*».

График выхода всех серий

1 серия — 24 июня 2025.

2 серия — 1 июля 2025.

3 серия — 8 июля 2025.

4 серия — 15 июля 2025.

5 серия — 22 июля 2025.

6 серия — 29 июля 2025.

Трейлер

«Железное сердце» пока не обзавелось полноценным трейлером. Дебютный тизер сериала показали на диснеевской выставке D23 Expo в августе 2024 года. Marvel так и не выпустила видеоролик официально, однако в сети можно найти его слитую версию.

Чуть больше деталей раскрыло другое видео, опубликованное на YouTube-канале Marvel Entertainment — так называемый «первый взгляд» на грядущие проекты студии. Кадры из «Железного сердца» показывают с 38-й по 55-ю секунду видеоролика.

Сюжет

Сериал «Железное сердце» продолжит историю юной Рири Уильямс (Доминик Торн) — гениальной изобретательницы из Массачусетского технологического института. Этот персонаж впервые появился в комиксах Marvel в 2016 году. Изначально девочка-вундеркинд должна была стать полноценной заменой Железного человека, однако позже Рири решили превратить в самостоятельную супергероиню.

Железное сердце дебютировала в КВМ в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки». По сюжету, юная Рири изобрела устройство для обнаружения вибраниума, а позже помогла принцессе Шури (Летиша Райт) обрести силу Черной Пантеры и спасти надводный мир от морского правителя Нэмора (Теноч Уэрта Мехия). В конце фильма Рири лишилась своего главного изобретения — костюма, напоминающего сверхсовременную броню Железного человека.

Сериал «Железное сердце» — история становления одноименной супергероини.

После событий «Ваканды навеки» героиня вновь попробует создать совершенную броню в духе лучших изобретений Тони Старка.

«Я хочу построить что-то неоспоримое», — говорит Рири в тизере «Железного сердца».

Но не всем задумкам гениальной изобретательницы суждено исполниться: ее исключают из университета и лишают финансирования. К тому же Рири настигает творческий кризис. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, Уильямс вынуждена объединиться с загадочным Капюшоном (Энтони Рамос), который для обогащения использует не самые честные способы.

Производство

Marvel хотела экранизировать историю Рири Уильямс еще в 2018 году. Тогда был создан сценарий полнометражного фильма, который, правда, так и не добрался до этапа производства.

Студия вернулась к разработке «Железного сердца» через два года — в итоге фильм решили превратить в мини-сериал.

В 2021 году шоураннером проекта назначили американскую поэтессу и сценаристку Чинаку Ходж («Клуб полуночников»).

Через год стали известны имена режиссеров сериала — Саманта Бэйли и Анджела Барнс Гомес. Бэйли, которая работала над долгоиграющим сериалом про пожарных «Чикаго в огне», снимет первые три эпизода шоу. За вторую тройку будет отвечать Барнс — один из режиссеров сериала «Атланта» с Дональдом Гловером в главной роли.

Операторами сериала стали Анте Чэн («Дорога в тысячу ли») и Элисон Келли («Линкольн для адвоката»).

Один из исполнительных продюсеров «Железного сердца» — режиссер Райан Куглер, снявший «Черную Пантеру» и ее сиквел. Именно во второй «Пантере» состоялся кинодебют Рири Уильямс.

Производство шоу стартовало летом 2022 года — тогда же в сети появились первые кадры со съемок. Работу над «Железным сердцем» затормозили голливудские забастовки — в итоге съемки и пост-продакшн полностью завершились только летом 2024-го.

Актеры и роли

В сериале «Железное сердце» к роли Рири Уильямс вернется актриса Доминик Торн («Иуда и черный мессия»). Торн впервые сыграла молодую супергероиню в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», который вышел в 2022 году.

Кстати, Доминик Торн утвердили на роль Рири Уильямс без проб.

В начале 2022 года к актерскому составу «Железного сердца» присоединился Энтони Рамос, известный по роли Джона Лоуренса в мюзикле «Гамильтон». Сообщалось, что Рамос сыграет главного антагониста сериала. Когда начались съемки, стало понятно, что этим злодеем будет Капюшон.

Кто такой Капюшон

Злодей дебютировал в комиксах Marvel в 2002 году. Капюшон или Паркер Роббинс — это мелкий вор, который обрел магические способности после того, как украл у демона волшебный плащ и левитирующие сапоги. Роббинс постепенно набирал силу — в итоге он стал одним из главных криминальных авторитетов Нью-Йорка.

Неизвестно, сохранит ли «Железное сердце» оригинальную историю становления персонажа. По слухам, у Капюшона будет достаточно важная роль в последующих проектах КВМ.

Какие актеры сыграют в сериале «Железное сердце»

Доминик Торн («Черная Пантера: Ваканда навеки») — Рири Уилльямс / Железное сердце;

Энтони Рамос («Звезда родилась») — Паркер Роббинс / Капюшон;

Лирик Росс («Это мы») — Натали Вашингтон, лучшая подруга Рири;

Олден Эренрайк («Хан Соло: Звездные войны. Истории») — Джо Макгилликадди, друг Рири;

Мэнни Монтана («Обмани меня») — Джон Кинг, двоюродный брат Паркера;

Энджи Уайт («Фарго») — Ронни Уильямс, мать Рири;

Мэттью Элам («Множественные святые Ньюарка») — Ксавьер Вашингтон;

Джим Раш («Сообщество») — декан Массачусетского технологического института. Ранее этот персонаж появлялся в фильме «Первый мститель: Противостояние».

В касте картины также заявлены Зои Теракс («Офис: Австралия»), Харпер Энтони («Медики Чикаго»), Таня Кристиансен («Чужая ненависть») и другие.

Возможно, в картине также появится актер и комик Саша Барон Коэн («Борат») — ожидается, что он сыграет демона Мефисто, который и наделил Капюшона его способностями.