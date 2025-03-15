О чем будет фильм «Июньская полынь»

"Маленькие солдаты большой войны" - под таким слоганом на экраны выйдет художественно-документальный фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь". Картина рассказывает о судьбе восьмилетнего Вити Гладышева и его сверстников, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны.

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В основе - реальные воспоминания Виктора Георгиевича Гладышева. Его семья прошла через оккупацию, плен, но не потеряла чувство достоинства и сохранила веру в Родину и ее людей. Виктор чудом спасся от расстрела и дал себе слово, что после Победы будет рассказывать людям о великой беде и великом подвиге.

Фильм снимался на реальных местах событий от Переяславля-Залесского до Боровска, Медыни, Калининграда и Москвы. Режиссер Юлия Бочарова соединила документальные свидетельства с художественной реконструкцией, создав полотно памяти о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю самых юных участников войны.

Документальные съемки и подготовка к ним длились несколько лет. Игровые сцены сняты в довольно сжатые сроки. Во время сьемок юным актерам пришлось ползать по снегу, стоять босиком в ледяной воде - они на себе испытали тяготы и лишения актерской профессии.

Судьба Вити Гладышева и его друзей отражает судьбу тысяч советских детей, которые еще совсем маленькими столкнулись с ужасами войны. Их стойкость, мужество и готовность помогать фронту - пример силы духа и патриотизма. Эти дети стали настоящими героями своего времени, хотя сами вряд ли осознавали масштаб своей роли.

Рассказывает Юлия Бочарова:

«Как мать троих детей я понимаю, насколько высока сегодня степень ответственности взрослых, в том числе моя как режиссера кино, за то, каким будет следующее поколение. Думаю, нам удалось запечатлеть и передать правду событий именно потому, что фильм - подлинное свидетельство очевидца, ребенка войны. Это фильм про красивых людей, глубокие судьбы, высокую любовь, честь, достоинство и добро».

Картина получила Специальный приз жюри на кинофестивале Arctic Open в Архангельске. Международный фестиваль в Казани наградил ее Гран-при в категории документалистики.

Фильм выйдет на экраны 10 апреля. После широкого проката фильм планируется показать по телевидению и разместить на медиаплатформах.