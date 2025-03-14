Как поменялась аудитория российских кинотеатров

Сегодня те, кто готов был потреблять только зарубежный контент в кинотеатрах, перестали посещать кинозалы, зритель в России обновился на 40%, заявил НСН Алексей Воронков.

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Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Режиссер Никита Михалков заявил, что санкции сыграли «великую роль» для России «во всех областях, и в кино тоже».

«Важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали…Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года. И это касается кинематографа тоже».

Также Михалков заявил, что иностранное кино следует квотировать, чтобы «не было ощущения, что мы всеядны как поросята». Воронков посчитал возможным введение квот на очень ограниченное количество фильмов.

«Какое-либо квотирование может быть, но в очень ограниченном масштабе. Здесь я бы больше смотрел на квотирование не безвыборочное, а чтобы это было ограничение контента, связанное с идеологическим содержанием фильмов», - подытожил он.

Собеседник НСН рассказал, что сегодня половину «репертуара» в кинотеатрах составляет отечественное кино.

«Если посмотреть на соотношение российского и иностранного кино до всех кризисных периодов, до 2020 года, то 70% кассы нам обеспечивал Голливуд и 30% кинотеатры зарабатывали на российском кино. Если сегодня мы фиксируем посещаемость кинотеатров на уровне 120 млн человек в год, то в 2019 году годовая посещаемость была 220 млн. То есть сейчас посещаемость где-то в два раза меньше. Да, немножко кинотеатры нивелировали это падение за счет роста цены, сокращения штата. Но на сегодняшний день можно констатировать, что вот эти 50% в основной массе нам генерирует именно российский контент», - рассказал он.

При этом Воронков подчеркнул, что Голливуд уже не сможет составить сильную конкуренцию российским фильмам, так как их качество сильно выросло, а голливудский зритель ушел из кинотеатров.

«Если предположить, что Голливуд когда-нибудь вернется в полном объеме и попытается опять забрать на себя 70%, это будет всего лишь плюс 20% к максимальной ставке 2019 года. Но мы понимаем, что такого не произойдет, и будет конкурентное противостояние между российским и иностранным контентом. Но за последние два года зритель очень сильно поменялся. Тот зритель, который смотрел только голливудский контент, ушел из кинотеатра, как минимум на 40% зритель обновился и стал ходить на хороший, качественный российский контент. Такие проекты, как, например, «Холоп», «Бременские музыканты», «Чебурашка», «Летучий корабль» настолько сильны, что появление Голливуда на них не повлияет», - отметил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, что отсутствие рекламы может помешать фильму «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи стать в России кассовым хитом, однако потенциал картины можно будет оценить только по вторым выходным проката.