Стало известно, кто станет режиссером нового «Звездного десанта»

Как сообщает издание Hollywood Reporter, компания Sony запустила в работу новую версию фильма «Звёздный десант». За проект отвечает Нил Бломкамп, постановщик «Района номер девять», «Робота по имени Чаппи» и других фантастических лент.

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Будущая картина окажется куда ближе к оригинальной книге Роберта Хайнлайна, чем экранизация 1997 года Пола Верховена. Судя по всему, зрителей ждёт полноценная боевая фантастика вместо во многом сатирического формата ленты 28-летней давности.

Действие «Звёздного десанта» разворачиваются в далёком будущем, когда Земля ударилась в милитаризм, а у человечества уже есть колонии на других планетах, где люди сражаются с насекомоподобными инопланетянами — арахнидами. Главным героем выступает Джонни Рико, который участвует в сражениях с арахнидами на других планетах и проходит большой путь от простого рядового до офицера.