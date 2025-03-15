Кто снимется в фильме об изнанке шоу-бизнеса с Чарли XCX

Розанна Аркетт («Криминальное чтиво», «Девять ярдов»), Александр Скарсгард («Варяг», «Большая маленькая ложь») и Трю Маллен («Подай знак») присоединились к актерскому составу фильма «Момент» (The Moment), автором идеи, продюсером и исполнительницей главной роли в котором является певица Чарли XCX.

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Псевдодокументальный художественный фильм рассказывает о жизни поп-звезды в преддверии ее первого тура по аренам. «Момент» дает возможность взглянуть изнутри на внутреннюю работу музыкальной индустрии и исследует, как субкультура мутирует под воздействием коммерческого успеха.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники в студии A24, Аркетт сыграет босса звукозаписывающей компании, Скарсгард — модного европейского креативщика, а Маллен — личного помощника Чарли XCX.

Эйдан Замирим, который написал сценарий вместе с Берти Брандесом и Чарли, дебютирует в качестве режиссера. Съемки должны начаться в ближайшее время.