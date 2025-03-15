Как прошла премьера фильма «Наступит лето»

На премьере авторского фильма "Наступит лето" в кинотеатре "Октябрь" был аншлаг. В зале собралось много молодежи - очевидно, у режиссера и актеров после премьеры картины в Выборге и четырех наград на недавно завершившемся фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске появились поклонники.

© Российская Газета

Однако заявленной звезды вечера на самом мероприятии не было - Марк Эйдельштейн ("Анора") не смог попасть на премьеру. Но совсем уж без артиста не обошлось: непосредственно перед показом на экран вывели видеообращение актера, в котором он принёс извинения за отсутствие.

Фильм молодого режиссера-дебютанта Кирилла Султанова рассказывает историю парня из детдома (Микита Воронов), который, в силу жизненных обстоятельств, перебирается в Москву. Друг детства приводит его в компанию богатого юноши (Марк Эйдельштейн), использующего свое окружение в собственных интересах.

Помимо тех, кто уже упоминался ранее, роли в проекте исполнили Арсений Каверзин, Денис Хохрин, Ксения Гусева, Никита Оносов, Дарья Могильникова и другие. Композитором стала Екатерина Владимирская, известная по сериалу "Гости из прошлого".

История - о детях. О брошенных и лишенных детства. О тех, за чьей спиной никто не стоит. Тема с голдинговскими отголосками в фильме является ключевой, вокруг нее строится вся драматургия. Из-за отсутствия тыла в виде старших, дети превращаются, по сути дела, в зверей. И никто этот процесс остановить не может.

То самое "лето", наступления которого ждут герои, символизирует собой детство, потерянный рай. Каждый персонаж в фильме находится в поисках "лета", делая это по-своему, как получается. И какой бы мрачной картина ни казалась, в ней все же звучит фраза, которая перекрывает собой все невзгоды:

«Лето наступит. Оно всегда наступает».

Прежде всего, картина поражает двумя составляющими - звуком и картинкой. Этим фильм не просто не уступает высокобюджетным проектам, но и серьезно обходит их. Если в масштабных по производству работах эти инструменты являются лишь вспомогательными, то режиссер фильма "Наступит лето" Кирилл Султанов создаёт, благодаря им, свой полноценный киноязык. Звукорежиссеры Степан Севастьянов и Алексей Флоринский вкупе с оператором Дмитрием Зориным вывели картину на достойный технический уровень.

Для дебюта фильм получился сильным, самобытным, при этом грамотно вплетенным в общекультурный контекст и не гнушающимся отсылок и заимствований. Особенно удивили явные переклички с Федором Достоевским, который, по признанию Султанова в одном из интервью, не близок ему как писатель. Корреспондент "РГ" спросил у режиссера об этом:

«Если говорить о книжных источниках, то я скорее опирался на "Тайную историю" Донны Тарт, которая, в свою очередь, базируется на "Преступлении и наказании". Получилось такое "мета"-"мета" (после этих слов Султанов в виде шутки дал отсыл на запрещенную на территории РФ организацию)».

Разговор со съемочной группой был нестандартный, местами походил на фарс. Начиналось все довольно спокойно: на сцену поднялись режиссер и исполнители главных ролей Микита Воронов ("Хуже всех"), Тина Стойилкович ("Многогранники") и Кирилл Кяро ("Нюхач"). О нем можно было пошутить, что Кяро презентовал фильм в "Каро".

Далее последовали вопросы зрителей, и диалог порой напоминал Театр абсурда, хотя можно было провести сравнение и с произведениями Довлатова. Авторы картины много шутили, и в итоге диалоги аудитории с создателями почти добрались до уровня тарантиновских. Одна из зрительниц, например, искренне поблагодарила создателей картины за "отсылки к "Ну, погоди!" и Иисуса", которые она увидела в фильме. Во время беседы даже успели припомнить фамилии великого физика Эйнштейна и культового советского режиссера Эйзенштейна, что логично, если речь идет о Марке Эйдельштейне.

В ходе сессии вопросов и ответов выяснилось, что комната, в которой живет герой Микиты Воронова - это реальное помещение, где раньше проживал Марк Эйдельштейн. Более того, он делил квартиру вместе с самим Микитой. Так и получилось, что роль антагониста исполнил Марк.

"Наступит лето" выходит в российский прокат 27 марта.