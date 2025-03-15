Опубликованы персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом

Чемпионат.com

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров. На них оказались изображены исполнители главных ролей, включая Майкла Б. Джордана, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и других.

Опубликованы персональные постеры фильма «Грешники»
© Чемпионат.com

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. Премьера картины в мировом прокате состоится 18 апреля.

Постеры

© Warner Bros.
© Warner Bros.
© Warner Bros.
© Warner Bros.
© Warner Bros.
© Warner Bros.
© Warner Bros.
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Хейли Стайнфелд
Джек О'коннелл
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