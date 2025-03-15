Вышел трейлер сериала «Оперативная память»

Трейлер и дату премьеры сериала «Оперативная память» обнародовал 14 марта 2025 года онлайн-кинотеатр IVI. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в детективной драме режиссёра Сергея Попова сыграли Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие.

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По сюжету, стареющий майор оперативного розыска Багрышев (Смоляков) не торопится уходить в отставку, но узнает о серьезном диагнозе - болезни Альцгеймера. Багрышев не хочет, чтобы о его недуге, из-за которого он стремительно теряет память, узнали начальство, сослуживцы и бывшая жена и дочка. Его спасением становится молодой стажер Соломатин (Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанного преступления, в котором отчетливо виден след серийного маньяка, которого, казалось бы, уже нет вживых. Когда-то Барышев занимался его делом и теперь пытается выудить из памяти нужные воспоминания.

Первая серия «Оперативной памяти» впервые была показана в феврале года в рамках конкурсной программы фестиваля Original+ — проект победил в номинации «Оригинальная коллаборация» за совместную работу IVI, НТВ и «ВайТ Медиа».

Онлайн-премьера всех серий состоится на IVI 18 марта, а с 31-го числа начнется показ на канале НТВ.