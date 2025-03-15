Фильм с The Weeknd в главной роли покажут в российском прокате

Новый фильм популярность артиста The Weeknd под названием Hurry Up Tomorrow можно будет посмотреть в российском прокате. Официальная премьера состоится 29 мая, киноработу привезут Arna Media и «Атмосфера кино».

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Будущая картина получила локальное название «Последний weeknd завтра». В центре сюжета история музыканта, который страдает бессонницей и встречает таинственную незнакомку. Именно она помогает ему раскрыть смысл существования. Можно сказать, что это смелая заявка на ребрендинг самого поп-певца.

Режиссёром ленты выступил Трей Эдвард Шульц. В картине, помимо самого Эйбела Тесфайе также сыграли Дженна Ортега и Барри Кеоган. Фильм стал своего рода продолжением последнего альбома артиста, который завершает трилогию Dawn FM и After Hours. Идём переслушивать!