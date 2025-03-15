Фильм «Волшебник Изумрудного города» вышел в онлайне

15 марта состоялась цифровая премьера фильма «Волшебник Изумрудного города». Лента уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе «Кинопоиск». Картина добралась до онлайн-кинотеатра спустя два месяца после выхода в прокате России.

© Чемпионат.com

За время проката лента заработала 3,341 млрд рублей. Такой результат позволил картине войте в четвёрку самых кассовых фильмов в истории российского проката.

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Это первая часть ранее запланированной трилогии.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).