Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» вышел в онлайне

15 марта состоялась цифровая премьера боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна». Лента уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе Okko. Картина добралась до онлайн-кинотеатра спустя полтора месяца после выхода в прокате России. За время проката лента заработала 54 млн рублей.

© Чемпионат.com

Действие нового «Хэллбоя» разворачивается в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету супергерой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполнили Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Адреналин»).