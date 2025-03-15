Топ-5 фильмов для просмотра на выходных

Да, поиск хорошего кино может утомлять. Но мы несем на себе это бремя, ежедневно ныряя в бескрайнюю бездну мирового кинематографа, чтобы найти там настоящие жемчужины. Как обычно, свежими находками мы делимся с тобой в этой рубрике. Что-то было снято давно, что-то вышло всего несколько лет назад, но все эти фильмы объединяет одно — качество. Они прекрасно срежиссированы, у них интересный сюжет, прописанные персонажи и множество прочих достоинств, о которых мы подробно рассказываем в рамках рецензий ниже. В общем, предлагаем приступать к выбору фильма на выходные и не терять времени на долгие вступления.

© кадр из фильма «Волна»

«Доля ангелов» (The Angels’ Share), 2012

Криминальная трагикомедия от британского режиссера Кена Лоуча («Ветер, который качает вереск», «Я, Дэниел Блейк»).

Робби (Пол Бранниган) — молодой отец, которого сложно назвать образцовым. Он изо всех сил пытается вырваться из замкнутого круга нищеты и убежать от преступного прошлого, чтобы дать своему новорожденному сыну шанс на лучшую жизнь. Суд приговаривает его к общественным работам, и, отбывая наказание, он знакомится с другими такими же неудачниками. Под руководством наставника-ирландца новоиспеченные приятели попадают на дегустацию шотландского виски. Там Робби неожиданно обнаруживает в себе настоящий талант различать оттенки вкуса и аромата этого напитка, чем решает воспользоваться в корыстных целях.

Картина умудряется балансировать на грани между комедией и драмой. Сюжет полон искрометного юмора, забавных ситуаций, харизматичных персонажей и потрясающих диалогов. За комедийной оболочкой скрывается глубокий посыл — зритель видит, как легко люди попадают в ловушку бедности и преступности.

Режиссер не идеализирует своих героев, но и не осуждает их. Он просто показывает их жизнь такой, какая она есть, оставляя тебе право решать, как ты относишься к происходящему на экране. Если у тебя была трудная неделя или ты чем-то обеспокоен, обязательно выдели немного свободного времени на просмотр этого маленького шедевра. История о надежде, дружбе и втором шансе точно заставит тебя отпустить прошлые ошибки и перестать пытаться идеализировать себя и других людей.

«Волна» (Bølgen), 2015

Фильм-катастрофа от норвежского режиссера Роара Утхауга («Остаться в живых», «Тролль»).

В центре сюжета Кристиан Айкорд (Кристоффер Йонер) — опытный геолог, работающий на станции мониторинга в Гейрангер-фьорде. Он — любящий муж и отец, который собирается переехать с семьей в большой город, чтобы начать новую жизнь. Но незадолго до отъезда Кристиан замечает тревожные признаки нестабильности местной горы. Опасения кажутся необоснованными его начальству, а в то же время мужчину начинает мучить предчувствие о грядущей катастрофе.

«Волна» умело эксплуатирует жанровые клише, превращая их в череду захватывающих событий, которые не позволят тебе отвлечься от просмотра. В основе фильма лежит реальная геологическая опасность — оползень над фьордами Норвегии может вызвать гигантскую волну, которая уничтожит прибрежные города.

Сюжет развивается размеренно, позволяя сначала хорошо познакомиться с героями и их взаимоотношениями между собой. Ты проникаешься к персонажам, и их судьба становится тебе небезразлична. В фильме есть все, что необходимо: драма, экшен, отличные спецэффекты, потрясающая игра актеров, хорошо прописанные характеры и диалоги.

Если тебе нравятся истории о том, как обыкновенные люди проявляют мужество, силу и смелость в экстремальных ситуациях, то творение Роара Утхауга точно тебя не разочарует. Тем более что в фильме торжествует реализм — никто не пытается приукрасить действительность, напротив, тебе показывают настоящую катастрофу во всей ее жестокости и беспощадности.

«Зов волка» (Le chant du loup), 2019

Драматический триллер с элементами боевика и научной фантастики, дебютная работа французского режиссера Абеля Ланзака, которая снята по его собственному сценарию.

Шантерод (Франсуа Сивиль) — человек с абсолютным слухом. Его способность безошибочно идентифицировать любой звук делает его ценным членом экипажа французской подводной лодки. В очередном погружении парень сталкивается с самым ответственным заданием за всю свою жизнь. Если он допустит ошибку, то мир окажется на грани ядерной войны.

Фильм быстро погружает зрителя в клаустрофобную атмосферу французской атомной подводной лодки, заставляя ощутить каждый скрип, каждый гул и каждый отзвук. Так ты можешь почувствовать себя главным героем, который от рождения обладает уникальным даром слышать больше, чем окружающие.

По ходу сюжета ты будешь задаваться вопросами о цене ошибки в ситуации, где ставки оказываются чрезвычайно высоки. Цена ошибки для персонажа и его команды — это не просто карьера, судьба подводной лодки или их собственная жизнь. На кону стоит существование всего человечества. Режиссер умело создает напряжение, постепенно наращивая саспенс и заставляя тебя гадать, сможет ли Шантерод предотвратить катастрофу.

Отдельной похвалы заслуживает операторская работа — камера погружается в узкие коридоры подводной лодки, показывая сосредоточенные лица моряков, облитые красным светом аварийных ламп. Движения, игры цвета и света, ракурсы — идеально поставленные кадры усиливают гнетущую атмосферу и буквально кричат об опасности.

«Скрежет» (Pahanhautoja), 2021

Психологический фильм ужасов в поджанре боди-хоррор от финского режиссера Ханны Бергхольм.

Тинья (Сиири Солалинна) — двенадцатилетняя девочка, которая живет под жестким контролем матери. Мать Тиньи (София Хейккиля) — блогер, помешанная на создании идеальной картинки семейной жизни. В прошлом она занималась фигурным катанием, но так и не смогла добиться успеха, поэтому в какой-то момент она переключилась на своих детей и теперь требует от них соответствовать своим высоким стандартам. Однажды, после болезненного провала на соревнованиях по гимнастике, Тинья идет прогуляться в лес и находит там странное яйцо. Девочка, чувствуя в нем что-то родное, приносит находку домой и начинает выхаживать, пряча от матери.

Это глубокая и многослойная драма о материнстве, самореализации и скрытых страхах, которая умело маскируется под жанровое кино. Фильм держит зрителя в напряжении до самого финала, но при этом не забывает раскрывать персонажей, показывать их взаимоотношения друг с другом, трансформацию героев. Картина с помощью метафор показывает разрушительное влияние перфекционизма и подавления эмоций на человека.

Визуально фильм безупречен: бескрайние финские леса, проработка локаций, одновременно отталкивающий и завораживающий дизайн монстра. Это то самое кино, которое оставит после себя много пищи для размышлений и определенно удивит тебя своими пугающими образами. Всем поклонникам жанра смотреть не просто можно, а нужно.

«Крулл» (Krull), 1983

Фэнтези от британского режиссера Питера Йетса («Невиновный», «Костюмер»).

На планету Крулл обрушивается Черная Крепость — зловещая цитадель, прибывшая из глубин космоса, цель которой — поработить все живое. Крепость постоянно меняет свое местоположение, поэтому оказать ей сопротивление практически невозможно. Правители враждующих королевств, осознавая нависшую над их миром угрозу, объединяют свои силы и в знак сотрудничества заключают политический брак между принцем Кольвином (Кен Маршалл) и принцессой Лизой (Лизетт Энтони). Но в день свадьбы девушку похищают, а принц понимает, что только он способен спасти свою возлюбленную и всю планету от неминуемой гибели.

«Крулл» — классическое фэнтези-приключение, построенное по всем законам жанра. Действие происходит в мире, похожем на эпоху Средневековья. Здесь есть благородный герой, прекрасная принцесса, злобные враги, волшебные артефакты и харизматичные попутчики, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Фильм отличается красочными декорациями, впечатляющими для своего времени спецэффектами и запоминающимися костюмами. Мир «Крулла» выглядит действительно уникальным и проработанным, а разнообразие ландшафтов и существ, населяющих его, поражает воображение. Жаль, что при всех своих достоинствах кино затерялось в тени более знаменитых собратьев по жанру, не сыскав оглушительного успеха в прокате. Кстати, интересный факт: картина является одной из первых актерских работ Робби Колтрейна и Лиама Нисона.

Если ты ищешь фильм, который сможет перенести тебя в волшебные приключения, дать возможность почувствовать себя главным героем и подарить незабываемые впечатления, то это отличный выбор. Картину стоит посмотреть хотя бы раз, чтобы составить собственное мнение об этом незаслуженно забытом шедевре жанра фэнтези.