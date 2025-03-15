Дэниэл Рэдклифф сыграет режиссера в новом комедийном сериале

Дэниэл Рэдклифф и комик Трэйси Морган исполнят главные роли в пока безымянном комедийном сериале NBC. Как сообщает Variety, в центре сюжета опозоренный бывший футболист (Морган), который стремится реабилитировать свой имидж. Рэдклифф сыграет Артура Тобина - «отмеченного наградами режиссера, который переезжает в особняк Реджи, чтобы снять захватывающий документальный фильм о бывшей звезде и его камбэке».

Проект знаменует собой воссоединение создателей популярного сериал «Студии 30». Помимо Моргана, Роберт Кэрлок и Сэм Минс выступят в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров пилотного выпуска, продюсером будет также Тина Фей. Снимет первую серию Риз Томас, ранее работавший в популярном телешоу Saturday Night Live.

«ИнтерМедиа» напоминает, что хотя Рэдклифф более всего известен как исполнитель роли Гарри Поттера, в последние годы он предпочитает сниматься в комедийных и необычных проектах, таких как сериал «Чудотворцы», фильмы «Человек-швейцарский нож», «Странный Эл» и «Затерянный город».