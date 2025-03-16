Вышел трейлер продолжения «Чумовой пятницы»

Disney поделилась первым трейлером и постером сиквела популярной семейной комедии "Чумовая пятница" (Freakier Friday), в которой Линдси Лохан ("Мачете") и Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу") снова меняются телами.

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По сюжету Анна (Лохан), когда-то обменявшаяся телами со своей матерью Тесс (Кертис), сама является мамой девочки-подростка. Кроме того, у нее вскоре появится падчерица - в такой непростой момент в их семье вновь происходит обмен телами, однако на этот раз в процессе участвуют еще два человека.

В актерский состав вошли Чад Майкл Мюррэй ("Крепость"), Марк Хэрмон ("Уайатт Эрп"), Джулия Баттерз ("Однажды в... Голливуде") и другие. Режиссер - Ниша Ганатра, известная по работе над сериалами "Бесстыжие", "Каверы" и "Мистер Робот".

Премьера назначена на 8 августа.

Картина 2003 года, снятая по роману Мэри Роджерс (как и более ранние экранизации с Джоди Фостер и Шелли Лонг), стала настоящим хитом проката, собрав почти 161 миллион долларов при бюджете 20 миллионов. В 2016 году был поставлен одноименный мюзикл, еще два года спустя появилась его телеверсия.