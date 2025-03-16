Вышел трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом

Вышел новый трейлер художественного фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной ролиБуквально в эти выходные стартовал новый сезон Формулы-1, а незадолго до этого Apple Studios выпустила новый трейлер ожидаемого фильма «F1», главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Как известно, режиссером картины выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», 2022), а консультантом являлся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

© Скриншот из трейлера

Если первый трейлер был довольно кратким и давал лишь хайлайты ожидаемого зрелища, новый ролик позволяет составить более полное впечатление о фабуле фильма. Герой Питта, гонщик Сонни Хейс является мастеровитым пилотом, но до Формулы-1, вершины автоспорта, так и не добравшимся. Босс одной из команд Ф-1 приглашает Хейса стать партнером своего второго пилота – очень быстрого новичка, которого играет Демсон Идрис. Фильм снимался на реальных трассах Ф-1, машины очень напоминают те, что сегодня используются в «королевских автогонках», а показанный трейлер сообщает очень много динамики и драматичных сюжетных поворотов. Едва ли поклонники настоящих автогонок могут ждать от этого фильма какой-то значительной реалистичности, но посмотреть его все равно будет очень интересно. Знакомимся с трейлером и ждем 27 июня, когда картина выйдет в прокат... Всех со стартом сезона Ф-1!