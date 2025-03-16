Зрители оценили фильм «Электрический штат»

14 марта состоялась премьера фильма «Электрический штат» — это новая картина от режиссёров «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Сюжет разворачивается в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

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Ранее критики разнесли ленту на агрегаторе Rotten Tomatoes: фильм ругают за типичный научно-фантастический сюжет, плоских персонажей и искусственные диалоги. Теперь с «Электрическим штатом» ознакомились рядовые зрители, которые приняли картину гораздо лучше рецензентов.

Что пишут зрители о фильме «Электрический штат»