Режиссер-документалист рассказал о том, как снять красивый научпоп

Съёмки под проливным дождём в непроходимом лесу по колено в грязи - так ли вы представляли себе работу документалиста? Режиссёр Андрей Поршняк подтверждает, что даже в таких условиях может появиться красивое просветительское кино.

С 10 по 15 марта в Омске проходил Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Сибирский характер" имени Михаила Ульянова (12+). В его конкурсную часть прошли 68 работ в четырёх программах: документальное кино, анимация, научно-популярные и игровые фильмы. Среди их авторов были и омичи и те, кто начинал свой творческий путь в Омске. Так, в номинации "Научно-популярный фильм" свою работу представлял Андрей Поршняк, режиссёр TV BRICS. Документальный фильм "Уральская аномалия" рассказывает о профессии геолога и показывает работу специалистов в полях. Точнее, в труднодоступных уголках, где идёт разведка месторождений золота.

"Омск Здесь" пообщался с режиссёром и узнал, как создавать востребованный у зрителя научпоп, что важнее - сценарий или картинка, и как аномальная отзывчивость уральцев помогла фильму состояться.

- Андрей, в фильме мы видим кадры, снятые в локациях невероятной красоты: труднопроходимые леса, реки, предгорья, карьеры. Расскажи, как и где проходили съёмки.

- Съёмки проходили в Свердловской области - одном из богатейших минерально-сырьевых регионов России, который ещё называют Каменным поясом. У нас было десять дней и около тридцати локаций. В фильме мы хотели показать, что геологи - это те люди, работа которых связана со всеми четырьмя стихиями, то есть перед ними открывается весь мир. И это мир природы, мир суперсовременных технологий, мир производства, мир романтики и приключений. Снимали под проливным дождём и под палящим солнцем. Снимали утром, днём и ночью. Урал известен на весь мир своей красивейшей природой, и мы рады, что смогли показать её в фильме.

- Вашими "актёрами" стали настоящие геологи. Как они отнеслись к необходимости сниматься? Как съёмочная группа выстраивала контакт с ними?

- Это был уже пятый фильм TV BRICS о развитии горнодобывающей отрасли России. Перед началом съёмок все герои посмотрели наши предыдущие работы и знали, как должен выглядеть конечный результат. Журналисты - это те, кто обычно мешает другим работать, но на съёмках "Уральской аномалии" у нас вообще не было такого ощущения. Те, кто появляется в кадре в фильме, и те, кто остался за кадром, оказались профессионалами, влюблёнными в своё дело, в свою профессию. Контакт произошёл сам собой, ведь мы все хотели одного и того же: сделать классный, интересный, познавательный и красивый фильм о геологии. У нас была общая цель, и я думаю, что именно поэтому на съёмках царила очень хорошая атмосфера. Все старались нам помочь: найти курвиметр (прибор для измерения длины извилистых линий, - прим. ред.) советских времён? Легко! Привести на площадку лошадь? Да пожалуйста! Даже водитель грузовика, который просто ехал мимо по своим делам, сам вызвался отвезти нас в лагерь геофизиков по непроходимой дороге, когда у нас сломался вездеход на полпути и пришлось идти пешком, по колено в грязи, с тяжёлым съёмочным оборудованием. Вообще уральцы - аномально отзывчивые и искренние люди. Я уверен, что съёмочный процесс доставил удовольствие не только нам, а всем, кто так или иначе оказался причастен к созданию этого фильма. "Уральская аномалия" - наше общее сокровище и наш общий бесценный опыт.

- Ты долгое время работаешь на телевидении, а телевизионщики постоянно охотятся за красивым кадром. На какое место ты ставишь визуал при создании документального кино?

- Это неотъемлемая и самая увлекательная часть работы, ради этого многие и приходят в профессию. Визуал ставлю наравне со сценарием. Это две неразделимые вещи в документалистике. За счёт него ты зрителя как раз и погружаешь в рассказ. Неважно, что на картинке - великолепная природа или трущобы. Зритель должен увидеть, окунуться в атмосферу, познакомиться с героем, его бытом и сопереживать вместе с героем. Это сама цель.

- Когда и как проявился твой интерес к научно-популярному кино?

- Он был всегда. Самое красивое в этом мире - это природа. Мне всегда нравилось наблюдать за взаимодействием всего живого в природе и её явлениями. Дождь, снег, туман, ветер, гоняющий облака, водопады, вулканы - перечислять можно бесконечно. Всё это завораживающее зрелище. И я рад, что у меня появился шанс запечатлеть всё это на века.

- Из каких элементов складывается неигровое кино?

- Их слишком много. Зависит от того, какой жанр: портрет, научпоп, исторический фильм. Главное, что документалисты должны быть осторожны в подаче материала, чтобы не исказить реальность и не навредить участникам. Важно ещё звуковое сопровождение. Интервью, закадровый текст, атмосферные звуки, музыка - всё это играет важную роль в создании атмосферы и эмоционального воздействия.

- Есть ли кардинальные отличия в процессе съёмок неигрового кино и других проектов, например, для телевидения или большого экрана?

- Неигровое кино отличается от телевизионных проектов и фильмов для большого экрана своей ориентацией на реальность, гибкостью и меньшей зависимостью от заранее подготовленных сценариев. Телевидение требует оперативности и соответствия формату, а игровое кино - тщательной подготовки и визуальной эстетики.

- Киноконкурсы - это сейчас основная возможность показать научпоп массовому зрителю?

- Киноконкурсы, безусловно, играют важную роль в популяризации научно-популярного контента среди массового зрителя, но их нельзя назвать единственной или основной возможностью. Современные технологии и разнообразие платформ позволяют учёным и популяризаторам науки находить новые способы взаимодействия с аудиторией.

- Как необходимо преподнести научно-популярный контент, чтобы он, с одной стороны, оставался экспертным, с другой, был бы интересным и вовлекающим для зрителя?

- Чтобы научно-популярный контент оставался экспертным, но при этом был интересным и вовлекающим для зрителя, важно соблюдать баланс между глубиной информации и доступностью её подачи. Используйте простой язык, избегайте сложных терминов. Люди лучше воспринимают информацию через истории. Главное - уважать аудиторию, не упрощая контент до примитивности, но и не перегружая её сложностями.

- В фильме "Уральская аномалия" есть игровые вставки - актёры изображают советских геологов. Это корректный ход для такого жанра?

- Использование игровых вставок с актёрами, изображающими советских геологов, в фильме "Уральская аномалия" может быть вполне корректным и оправданным ходом, особенно если речь идёт о документальном или псевдодокументальном жанре. Такие вставки часто применяются для визуализации событий. Игровые сцены помогают зрителю лучше понять историю и погрузиться в атмосферу времени, в данном случае, период, когда ещё не было современных гаджетов и технологий. Однако важно, чтобы такие вставки были выполнены качественно и органично вписывались в общую стилистику фильма.

- Неигровое кино оценивают в том числе по актуальности освещаемой проблемы. Как соблюсти баланс между значимостью фильма для текущего момента и мимолётностью?