Китайская «Нэчжа 2» вошла в топ-5 самых кассовых фильмов в истории

16 марта сборы китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» превысили отметку в $ 2,09 млрд. Лента продолжает доминировать в местном прокате и устанавливать рекорды кинематографа.

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Подобный результат позволил «Нэчжа 2» занять пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. За выходные анимационная лента обошла фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы» и подходит к результату «Титаника».

Топ-5 самых кассовых фильмов в истории:

«Аватар» — $ 2,92 млрд «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд «Титаник» — $ 2,26 млрд «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,09 млрд

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.