Фантастика «Микки 17» провалился в прокате

По итогам второго уикенда сборы фильма «Микки 17» превысили отметку в $ 90 млн. Фантастическая картина с Робертом Паттинсоном выступает в других странах лучше, чем на родине в США — зарубежная касса ленты составляет $ 57 млн.

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Больше всего фильм заработал на родине режиссёра Пона Джун-хо в Южной Корее — $ 17,9 млн. На втором месте оказалась Великобритания ($ 5,9 млн). Судя по темпам сборов и производственному бюджету в $ 118 млн, фильм уже точно не окупится в прокате — для этого фантастике нужно собрать не менее $ 400 млн.

Это уже не первый финансовый провал фильмов WB за последние месяцы. Осенью компания выпустила «Джокера 2» с Хоакином Фениксом — лента стала полным провалом, собравшим в прокате около $ 207 млн и получившим низкие отзывы от зрителей.