Рецензия на фильм «Электрический штат»

Всё не так плохо, как люди выдумывают.

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«Электрический штат» — популярный графический роман Саймона Столенхага о постапокалиптическом мире, в котором роботы взбунтовались против людей. Оригинал цеплял очень необычными железяками, нуарным стилем и мрачной атмосферой, где надежда постепенно умирала.

Когда братья Руссо, авторы «Мстителей», взялись экранизировать «Электрический штат» и выбили у Netflix космический бюджет в $ 320 млн, фильм автоматически влетел в топ самых интригующих новинок. Если следите за новостями, уже знаете: кино получило ужасные отзывы и надежд не оправдало. Но стоит включить «Электрический штат» с заниженными ожиданиями, и выяснится: работа братьев Руссо не так уж отвратительна.

«Электрический штат»: главное о фильме

Название: «Электрический штат» (The Electric State).

«Электрический штат» (The Electric State). Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо.

Энтони Руссо, Джо Руссо. Актёры: Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Джанкарло Эспозито и другие.

Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Джанкарло Эспозито и другие. Дата выхода: 14 марта 2025 года.

14 марта 2025 года. Жанр: фантастика, боевик, комедия.

фантастика, боевик, комедия. Страна: Бразилия, Индия, США.

«Электрический штат»: где смотреть?

14 марта фильм вышел на Netflix. Есть официальные русские субтитры и озвучка.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Ничего выдающегося, но смотреть не стыдно

В мире «Электрического штата» люди изобрели продвинутых роботов и свалили на них всю работу. Железяки готовят в ресторанах, развлекают в парках, размахивают инструментами на стройках. Некоторые вроде почтальонов маленькие и юркие, другие — размером с торговый центр.

Однажды роботы обрели сознание, выбрали вожака и бросили человечеству вызов. Они бы выиграли войну, если бы гениальный изобретатель не изобрёл дронов. Люди надевали хитрый девайс и управляли военизированными машинами без страха погибнуть. В итоге роботов победили и прогнали в пустошь.

Спустя много лет после войны, когда роботов объявили вне закона, девушка Мишель грустит по погибшей семье. Особенно по брату, которого называли новым Эйнштейном. Однажды она встречает разумную железяку и понимает: это и есть её брат, загрузивший сознание в металл. Его тело тоже где-то хранится, и Мишель решает его найти.

Завязка идеально описывает весь фильм. На протяжении двух часов встречается что-то свежее и креативное — необычные роботы, что обустраивают собственные города, или жуткие монстры, сбивающиеся в кровожадные стаи. Но затем оригинальность заваливает гора штампов. Взять злодея в исполнении Стэнли Туччи: он настолько шаблонный и неинтересный, что заслуживает места в топе худших подонков года.

Сами приключения отсылают к каждому первому корпоративному блокбастеру. Вот герои знакомятся и сыплют оскорблениями, а вот уже вместе выбираются из переделки и говорят: «Ого, ты перестал быть засранцем?» Развитие отношений — это хорошо, но «химии», пронзительности и прочей магии между персонажами Милли Бобби Браун и Криса Пратта нет. Просто в сценарии написано, что дружба наладилась, — вот ребята и улыбаются друг другу.

Когда глаза начинают слипаться, братья Руссо внезапно показывают что-то клёвое. Например, вводят в сюжет реально интересных роботов. Вы точно не забудете металлического бейсболиста, который разваливается на части и напоминает ветерана боевых действий с охапкой ПТСР. Как не забудете и почтальона: эта застенчивая рободева постепенно набирается смелости — и вот уже наносит боевой окрас и рвётся в драку.

Стоит поверить в кино, как оно внезапно разваливается и шокирует богомерзкими диалогами. Здесь есть робот по имени Арахис, и враг налетает на него с возгласом «Я расколю этот орешек». Боже, кто это написал? Затем снова происходит феерия вроде зрелищной финальной битвы. А затем — снова провал.

«Электрический штат» — безумно неровный фильм. Эта неровность проявляется в экшене, истории, персонажах и актёрстве. Чего стоит Милли Бобби Браун. Когда ей нужно играть ровно и улыбаться, всё вроде бы неплохо, но пронзительные моменты, где нужно вопить и рыдать — какой-то кошмар. В итоге важные сюжетные эпизоды, которые должны выжимать слезу, превращаются в комедию.

Крис Пратт играет Криса Пратта и не выходит из образа забавного парня. Персонаж Джанкарло Эспозито, если и чувствует что-то, то прячет эмоции глубоко внутри, не позволяя прочувствовать внутренний рост. В итоге звёздный каст не кажется большим достоинством, ведь свой максимум актёры не выжимают. Скорее дотягивают до своего среднего уровня.

Если вы знаете оригинал, впечатлились бюджетом и нафантазировали себе большой хит, точно разочаруетесь. Из мрачной нуарной истории «Электрический штат» стал стандартным семейным блокбастером со множеством спорных решений. Но если ни на что не рассчитываете, можете получить удовольствие. Здесь есть красивые роботы, пара отличных экшен-сцен, ряд запоминающихся персонажей. Не так уж плохо для фильма, которому западные критики поставили жалкие 18% свежести.

«Электрический штат»: стоит ли смотреть?

Братья Руссо сняли не выдающийся, но и не ужасный фильм. Запустить его вечером — не худшая идея. Главное, запаситесь попкорном, выключите голову и не рассчитывайте на многое.

Оценка «Электрического штата» — 6 из 10

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Есть приятные экшен-сцены.

Некоторые роботы великолепны.

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