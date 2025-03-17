Каким получился «Микки 17» от режиссера «Паразитов»

В параллельный прокат вышла фантастическая комедия «Микки 17» с Робертом Паттинсоном — новый фильм автора «Паразитов» Пон Джун-хо, в котором он продолжает критиковать капитализм на деньги капиталистов. «Лента.ру» рассказывает, какой получилась первая работа корейского режиссера после оскаровского триумфа пятилетней давности.

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Недотепа Микки Барнс (Роберт Паттинсон) погорел на попытке запустить франшизу по продаже макарунов. От мафиозных кредиторов он решает сбежать буквально на тот свет — став «расходником» в космической экспедиции на ледяную планету Нифльхейм. В обязанности Микки отныне входит работа подопытной крысой, гибнущей от космической радиации, смертоносных вирусов и инопланетного холода. После смерти Барнса (впрочем, теперь он просто Микки с номером версии) воскрешают с помощью 3D-принтера, загружают в его тело память и вновь отправляют на верную гибель. Время от времени остальные члены экипажа пристают с вопросами, каково это — умирать?

Дата выхода: 15 марта

15 марта Страна: США

США Продолжительность: 2 часа 19 минут

2 часа 19 минут Режиссер: Пон Джун-хо

Пон Джун-хо В ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Марк Руффало, Тони Коллетт, Стивен Ян

Во время очередной миссии случается накладка: Микки пропадает без вести, но не гибнет. Вернувшись из ледяных пещер Нифльхейма, номер 17 встречается с напечатанным на принтере во время его отсутствия номером 18. Примерно в это же самое время к расходнику проявляют интерес предводитель экспедиции Кеннет Маршалл (Марк Руффало) и его жена Илфа (Тони Коллетт). Политик-психопат Маршалл дважды проиграл выборы в Конгресс США, а на новом месте хочет построить расово безупречное общество. Для Микки в его замысле тоже есть место — разумеется, опасное для жизни.

Пон Джун-хо не из тех режиссеров, которым приходилось по-настоящему начинать сначала. Его карьера — это плавное восхождение к статусу живого классика. Однако об утомительно повторяющемся штурме одной и той же высоты он кое-что знает. Речь как раз про голливудский кинематограф, где режиссер раз за разом пытается стать своим. Первой попыткой 12 лет назад была железнодорожная дистопия «Сквозь снег», потом была сделанная для Netflix «Окча» — тоже фантастика, выстроенная вокруг образа гигантской свиньи.

«Микки 17» — это третья попытка восхождения, которая в коммерческом отношении уже обернулась неудачей. В прокате картина провалилась (62 миллиона долларов сборов при бюджете в 118).

Это удивительный результат, учитывая, что после предковидного триумфа «Паразитов» на церемонии вручения «Оскара» казалось, что Пон Джун-хо уже никто не помешает наконец снять успешный американский фильм. Перед режиссером были открыты все дороги, но с выбором следующего проекта он не спешил. Права на роман Эдварда Эштона «Микки 7» были выкуплены до публикации, а затем кореец вдумчиво переписал исходный текст. Изменился герой, мечтавший стать историком, а мысли оригинала о порочности капитализма и современного мира теперь подаются в обертке антитрамповского памфлета в космосе. За эту часть отвечают Марк Руффало и Тони Коллетт — их кривляния специально никто не сдерживал, так что актеры явно перестарались, пуча глаза и выдвигая нижнюю челюсть.

Впрочем, такого рода карикатура — не грех, а вполне легитимный жанр, в сегодняшнем мире прямолинейность и популизм вообще в цене. В остальном «Микки 17» — это более или менее сборник лучших хитов. Антиутопия, как в «Сквозь снег», наглядные социальные метафоры, как в «Паразитах». Наконец, обаятельные инопланетяне, похожие одновременно на свинью из «Окчи» и чудище из относительно раннего фильма Пона «Вторжение динозавра». Дополнительный козырь — Роберт Паттинсон, который (скажем, забегая вперед) сыграл здесь одну из лучших ролей в карьере. Все эти компоненты обещали, что «Микки 17», подогретый долгим ожиданием, станет настоящим хитом.

По иронии Пон Джун-хо подвело именно то свойство, за которое его всегда ценили: идеальное владение правилами жанра, формата или идеологического дискурса.

Проблема «Микки 17» не в том, что он слишком умный для современной массовой аудитории. Это кино, прямо скажем, попроще как «Оппенгеймера», так и «Барби». Напротив, умница Пон настолько умен и проницателен, что почти растворился в предлагаемых обстоятельствах. На авторский почерк постановщика здесь указывают в основном специфические операторские решения (с Дариусом Хонджи Пон работал на «Окче») и музыка, которую вновь написал композитор «Паразитов» (и «Игры в кальмара») Чон Джэ-иль. Еще одной безусловной авторской особенностью является непомерно раздутый эпилог, в котором фильм по идее переходит в сентиментальное русло. Лучше всего этот прием, надо признать, работал 22 года назад в «Воспоминании об убийстве», но и зрителям «Паразитов» он хорошо знаком.

У каждого профессионального художника есть собственный способ заканчивать произведение, когда финал не придумывается сам собой. У Пона это пространный уход в мелодраму и общечеловеческие мотивы. На грани пошлости в этой части ему удается балансировать примерно через раз, и «Микки 17», пожалуй, не самый удачный в этом отношении фильм.

В остальном же Пон Джун-хо демонстрирует редкое для постановщиков фестивального кино умение не забегать за флажки, установленные студийными боссами. Даже конфликт режиссера и Warner Bros. по поводу финального монтажа был урегулирован если не полюбовно, то уж точно без большого скандала. В итоге «Микки 17» — это не самобытный авторский фильм, а голливудская фантастика уровнем повыше среднего, учитывая, что средний уровень сегодня ниже, чем, например, в начале тысячелетия.

Пон действительно монтирует аттракционы и спецэффекты не просто так, а с некоторым умыслом. На протяжении 140 минут «Микки 17» успевает высказаться об экспериментах над живыми существами, осудить современных гурманов и высмеять диктаторские замашки высочайшего американского руководства. Основной мишенью, как и в «Паразитах», остается капитализм как таковой. Однако стрелы корейца, проспонсированные этим самым капиталом, если и не превращаются в розы, то уж точно не жалят противника.