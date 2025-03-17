Появился постер ремейка «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджом

Создатели ремейка «Токсичного мстителя» опубликовали свежий постер картины, на котором можно увидеть обезображенного персонажа Питера Динклдэйджа.

© Чемпионат.com

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

В актёрский состав вошли Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Джейн Леви, Тейлор Пейдж, Джулия Дэвис, Мэйкон Блэр, Сара Нилс, Спенсер Уайлдинг и другие. Кресло режиссёра занял актёр Мэйкон Блэр, который играл в «Оппенгеймере» и «Золоте».

© Постер

Премьера ленты в мировом прокате состоится 29 августа.