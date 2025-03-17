Братья Руссо рассказали, что они хотят вернуть в киновселенную Marvel

Во время недавнего интервью режиссёры «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» братья Руссо поговорили про будущее киновселенной Marvel.

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По словам братьев, сейчас киновселенной не хватает какого-то «центрального повествования». Вероятно, Джо и Энтони имеют в виду отсутствие концентрации на чём-то одном в попытке показать зрителям сразу много всего.

Киновселенная Marvel стала довольно большой… в ней должно быть больше некоего центрального повествования.

Руссо снимут «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны»: первый фильм выйдет 1 мая 2026 года, а премьера второго состоится 7 мая 2027 года.