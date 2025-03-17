Пол Радд рассказал, появится ли Человек-муравей в новых «Мстителях»

Актёр Пол Радд, играющий Человека-муравья в киновселенной Marvel, рассказал, стоит ли ждать появление его героя в будущих частях «Мстителей». По словам Радда, по поводу съёмок в картинах с ним пока не связывались.

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Радд отметил, что у режиссёров лент, братьев Руссо, есть его номер телефона, поэтому им стоит просто набрать ему, однако пока этого не произошло. Или же актёр лукавит и пытается обмануть фанатов.

Что касается братьев Руссо, у них есть мой номер. Они знают, где я, и это всё, что я могу сказать на данный момент.

Вряд ли в «Судном дне» и «Секретных войнах» проигнорируют такого важного персонажа, как Человек-муравей, так что появление героя наверняка состоится.