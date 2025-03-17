Появился новый постер фильма Райана Куглера «Грешники»

Warner Bros. опубликовала свежий постер фильма «Грешники» с Майклом Б. Джорданом в главной роли. На постер попал сам Майкл с крутым видом и пушкой.

© Кадр из фильма

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. В ленте также сыграли Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие.

© Постер

Премьера картины в мировом прокате состоится 18 апреля.