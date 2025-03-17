Создатели фильма «Пальма 2» рассказали про съемки и третью часть фильма

В Москве, в кинотеатре "КАРО 11. Октябрь", состоялась премьера продолжения семейного фильма "Пальма" режиссера Владимира Кондаурова. В прокат картина выйдет 20 марта.

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Во второй части фильма семье Лазаревых приходится взаимодействовать не только с полюбившейся всеми собакой Пальмой, но и с маленькой медведицей Мансурой. В фильме появляются и новые артисты - Сергей Гилев, который предстает в образе антагониста, и его экранная дочь в исполнении актрисы Таисии Калининой. Но с наибольшим восторгом и теплотой зрители во время просмотра встретили нового персонажа артиста Игоря Хрипунова, который внес в фильм нотки юмора и иронии.

Премьеру посетили не только актеры картины, но и сама собака Пальма. Правда, это была уже другая "актриса". Предыдущая, к сожалению, ушла из жизни. А вот медведя на премьере не было.

"Мы без медведя, так как я за свободу животных. Было бы странно привезти его сюда в клетке", - рассказал Владимир Кондауров "РГ".

Подробности можно посмотреть на видео.

Съемки с медведем, конечно же, были опасны.

"В первый день мне дали подписать страховую бумагу. Если ты умер, за тебя дадут 1 миллион 700. Душа стоит 1 миллион 700 тыс. Мне кажется, от судьбы не убежишь. Если у тебя судьба, чтобы тебя сожрал медведь, он тебя сожрет", - рассказывает Лера Федорович, исполнившая роль Нины.

Владимир Кондауров признался "РГ", что съемки с мишкой были самой большой проблемой. Не каждому режиссеру в дебютной работе достанутся не только артисты-люди, но и артисты-медведи.

"Мишку доставили в тот момент, когда я плотно занимался подготовкой. Это было сделано отдельно, я уже столкнулся непосредственно со знакомством с мишкой. Это было очень трогательно, но нет дрессуры на таких маленьких медведей. Нам говорили о мерах предосторожности. В момент, когда медведь чувствует опасность, он может среагировать довольно резко. Но человек адаптируется. В начале, когда по рации объявляли, что идет медведь, все затихали, потом потихоньку все адаптировались. Он нам уже родной", - рассказал Владимир.

Леонид Басов, сыгравший главного героя Колю, рассказал нашему корреспонденту о том, что на съемках был случай, когда медведь поцарапал работника.

"В фильме показано, что мы контактируем с медведем, но на самом деле нас ограждали от него. Мы не особо с ним контактировали", - сказал Леонид.

Такое признание актера удивляет, поскольку в фильме большинство сцен, где семья Лазаревых кормит медведя, обнимает, моет и гуляет с ним.

Режиссером и одним из сценаристов первой части фильма был Александр Домогаров-младший, а во второй части он креативный продюсер и один из авторов сценария. Корреспондент "РГ" поинтересовалась, почему.

"У меня был сложный год. У меня мама умирала. А с Володей Кондауровым мы однокурсники, и я с ним обсуждал, что если будет вторая часть фильма, он станет режиссером. Он не верил...Володя знает первый фильм, он у меня снимался, он монтировал на площадке, и идеально все совпало. Я доволен, так как я пробовал разных режиссеров, которые уже что-то достигли, а Володе надо было очень стараться, и он это сделал прекрасно. Я так же, как и он, снимал "Пальму" так, как будто в последний раз. Это главный залог, я надеюсь, успеха", - ответил Александр.

Здесь важно отметить такой трогательный нюанс, что фильм посвящен матери Александра Ирине Домогаровой.

Узнав о доверии Александра к Владимиру Кандаурову, корреспондент "РГ" не могла не поинтересоваться у Владимира, как у него проходила работа над второй частью фильма.

"Тяжело снимать второй фильм, когда первый успешный. Особенно - когда его снял твой близкий друг. Планка высока, и надо ее не уронить и привнести что-то свое", - рассказал Владимир.

Однако он вспоминает этот опыт с любовью:

"Мне очень повезло. Об этом никогда и мечтать было нельзя. Мало того, что я поработал с такими артистами, как Владимир Адольфович Ильин. А то, что это еще и произойдет на дебюте, я понятия, конечно, не имел. Чем круче артисты, тем они менее капризны, они доверяют режиссеру. Поэтому мы снимали в огромной любви, благодаря актерскому составу. Мы сразу почувствовали друг друга, и они меня приняли".

Конечно, многих интересует вопрос о том, будет ли третья часть фильма.

"Мы практически начинаем. Все зависит от второй. Если вторая пройдет успешно, то по третьей части у нас хорошая, милая задумка. Там есть и новое животное, и новый персонаж, который очень важен для семьи Лазаревых, поэтому если состоится, то я надеюсь, эта часть будет финальной. Это будет финальная точка. Планируем через год", - рассказал Александр Домогаров-младший "РГ".

А Владимир Кондауров добавил, что в третьей части нас действительно ждет новый персонаж, который даст большое развитие семье Лазаревых. Интересно, кто это будет? Может, Юра Борисов? На такое предположение Владимир улыбнулся.

По словам Александра Домогарова-младшего, во второй части авторы хотели показать больше приключений и меньше драмы. Правда, фильм насыщен и тем, и другим. Но, действительно, есть захватывающие сцены пожара, сцены спасения. Леонид Басов поделился с "РГ" тем, как снимали эпичные сцены:

"Падал дублер за меня, а плыл уже я. Там было не очень быстрое течение, поэтому плыл, якобы тонул, я".

Больше всего ему запомнилась сцена полета с Таисией Калининой на вертолете.

"Нам сказали, что мы просто забегаем в вертолет и стопаемся. Нет, мы забежали и полетели. Летали мы с пилотом, это магия кино", - рассказывает Леонид.

А в фильме показано, что это герой Виктора Добронравова отправляется с ребятами в воздушное путешествие. Возможно, к третьей части создатели доверят Виктору взяться за штурвал.

Владимир Ильин поделился с нами тем, что ему сейчас не очень комфортно на таких больших мероприятиях, поскольку у него два месяца назад умерла жена, и пока ему сложно адаптироваться к жизни. Также он признался, что его самые любимые сцены в фильме - с животными.