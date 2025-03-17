Состоялась премьера сериала «История любви Советского Союза»

В онлайн-кинотеатре Okko вышел восьмисерийный драматический сериал "История любви Советского Союза". Позднее проект покажут по "Первому каналу".

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По сюжету маленькая Галя вместе со своей матерью-актрисой приезжает в Москву. Героиня делает первые шаги в актерской профессии. Впоследствии Галя становится одной из самых востребованных актрис в стране. Однако с героиней случается трагедия, которая вынуждает её с головой окунуться в театр.

Для погружения в историческую эпоху исполнительница главной роли Ангелина Стречина ("Триггер") пересматривала советские фильмы и изучала дневники современников.

Роли также исполнили недавно ушедший из жизни Роман Мадянов ("По щучьему велению"), Игорь Петренко ("Союз Спасения. Время гнева"), Софья Эрнст ("На острие"), Ангелина Поплавская ("Мастодонт") и другие.

Режиссерами-постановщиками выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, которые совместно работали над сериалом "Союз спасения. Время гнева", а также Дмитрий Иосифов ("Приключения Буратино").

Отмечается, что съемки сериала "История любви Советского Союза" и полнометражного фильма "Любовь Советского Союза" "осуществлялись в одном производственном цикле с разными сюжетными линиями и героями".